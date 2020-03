La insólita medida era implementada por la policía de Palpalá, pero desde el ministerio de Seguridad jujeño señalaron que la modalidad no fue consensuada y ordenaron desarmarlos de inmediato.

En Jujuy usaban corralitos para retener a los que no cumplían con la cuarentena

En el marco de la cuarentena obligatoria dispuesta, se reforzaron los operativos de control para hacer cumplir con la medida y aquellos que circulen sin la habilitación correspondiente son detenidos.

En los primeros días se notó gran cantidad de infractores que fue demorada, y ante el importante número se implementó una insólita medida en Palpalá.

No es un hecho nuevo que las comisarias están colapsadas y que el personal policial no da a basto. Si a esto le sumamos que hay que buscar lugar para alojar a los irresponsables, el problema se magnifica.

La idea, por lo que señaló el Comisario Antonio Paniagua, era que no se mezclen con aquellas personas que tienen alguna causa o denuncia en la justicia.

Según el ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer la determinación no correspondía de ninguna manera y ya solicitó que se levanten los “corralitos”.

Así lo confirmó ante la consulta de El Colectivo de Canal 2 de Jujuy, “ no le esquivo a las cosas, no solamente no ha sido consensuado, cuando está mal está mal, inmediatamente hemos mandado a hacer un sumario, pedimos que eso se desarme de inmediato”.

“Había lugares dispuestos, le pedimos a cada uno de los jefes que disponga lugares para atender a las personas. Incluso ahora estamos poniendo lugares más amplios. Estamos caminando por los barrios con la policía para realizar concientización y no hemos tenido ni una sola situación de atropello”.

“Nuestra policía trabaja para generar conciencia, no ataquen a la policía porque arriesga sus vidas, sí en este caso hubo un error y se enmendó”, explicó el titular de la cartera.

Fuente: Jujuy al Momento