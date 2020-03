El Presidente señaló que no le gustaría ver a los chicos y adolescentes subir a un colectivo y que terminen contagiados. Sobre extender la cuarentena señaló: “Antes que nada necesitamos preservar la salud de nuestra gente”.

Alberto Fernández: “Si hay algo que no me urge es el inicio de las clases”

El presidente Alberto Fernández afirmó esta noche que ‘el inicio de las clases puede esperar‘ y que es algo que no ‘urge‘ por estos días, al deslizar que los alumnos no volverían a las escuelas a principios de abril.

‘Después ya veremos cómo compensar esos días‘, afirmó Fernández, y anticipó que van a ‘ver cómo evoluciona en estos días‘ el contagio del coronavirus para definir si se extiende el aislamiento social obligatorio más allá del 31 de marzo.

‘El inicio de las clases puede esperar. Si hay algo que no me urge es el inicio de clases, eso puede esperar. Después ya veremos cómo compensar esos días. No tiene mucho sentido sufrir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado‘, enfatizó Fernández.

En declaraciones a la TV Pública, manifestó: ‘Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después, tampoco van a sufrir por terminar el colegio un mes antes o un mes después‘.

Consultado sobre la posibilidad de extender la cuarentena, respondió: ‘Vamos a ver cómo evoluciona en estos días. Tenemos que ser cuidadosos. Es un problema porque paraliza la economía pero seamos francos, antes que nada necesitamos preservar la salud de nuestra gente‘.

Contagios

Fernández afirmó que ‘va a haber un proceso de la aceleración del contagio‘ del coronavirus, pero afirmó que los números de ‘muertos siguen siendo bajos y eso tiene que tranquilizar a todos‘.

‘Está ocurriendo lo que todos sabemos que va a ocurrir, va a haber un proceso de la aceleración del contagio. El proceso sigue estando en el orden del promedio 80 casos diarios, que es más o menos lo que estamos viendo‘, enfatizó Fernández.

El jefe de Estado detalló: ‘Hoy tuvimos más casos analizados. Hay que esperar que esto siga pasando. Tenemos que seguir teniendo mucho cuidado de no salir y no aumentar el riesgo del contagio. Si lo hacemos vamos a ir llevándolo y vamos a poder lograr que todos reciban la atención adecuada‘.

‘Algunas provincias se quejan porque dicen el gobierno nacional compró todos los respiradores que se producen en Argentina. Sí, para poder distribuirlos con racionalidad. Los respiradores van a estar donde hagan falta, claramente es así‘, señaló el Presidente.

“Otro mundo”

Durante la entrevista, el Presidente pronosticó que una vez que concluya el brote pandémico del coronavirus ‘va a haber otro mundo‘ e intuyó que podría cobrar mayor relevancia el teletrabajo.

‘Va a haber otro mundo a partir de ahora. Tendremos que ir amoldándonos a partir de ahora‘, avisó.

“Tendremos que preguntarnos si después de esta pandemia esto del teletrabajo no se difunde más con todas las ventajas que eso supone‘, sugirió.

Al respecto, indicó que saldría favorecido el trabajador al ahorrarse el costo del traslado y también permitiría que los medios de transporte no viajaran abarrotados, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente.

‘Habrá que pensar si funciona la tele educación. Capaz sirva para pensar si puede ser una forma de educar a distancia a niveles primarios y secundarios ya que a nivel terciario ya se hace‘, agregó.

Alquileres

Por otra parte, el mandatario confirmó que en las próximas horas saldrá un DNU para congelar alquileres y remarcó que su administración busca ‘sacarle presión a la gente en un momento difícil‘.

Reconoció que ‘los ingresos de todos se han resentido‘ por la crisis generada frente al coronavirus y enfatizó: ‘Tenemos que tratar que a todos nos duela lo menos posible el momento que estamos viviendo‘.

Subrayó: ‘Lo que queremos es sortear entre todos el mal momento y queremos atender a todos, no dejar a nadie afuera‘.

Al ser consultado respecto del decreto para congelar alquileres y créditos hipotecarios, señaló: ‘Está saliendo entre hoy y mañana‘.

‘Estamos tratando de sacarle presión a la gente en un momento difícil‘, afirmó el jefe de Estado.

Advertencia

El presidente sostuvo que se ‘se terminó la paciencia con los especuladores‘ y con quienes ‘guardan productos‘.

Apuntó: ‘Se terminaron los °sinvergüenzas que remarcan‘.

Reiteró que el Gobierno será ‘inflexible‘ y alertó: ‘Se terminó la paciencia con los especuladores, con los que guardan productos‘.

‘Estamos pasando un tiempo en el que está en juego la vida de la gente‘, subrayó el primer mandatario.

Cuba y Venezuela

Por otra parte, el jefe de Estado pidió ‘conocer‘ qué ‘les está pasando a dos países que están bloqueados, como Venezuela y Cuba‘ en referencia a la pandemia del coronavirus, y afirmó que es ‘una cuestión humanitaria‘.

‘En la mañana hablé con el presidente de México, Manuel López Obrador, y le decía que él como presidente de la CELAC tendría que llamar a todos los miembros de la CELAC para conocer por ejemplo qué les está pasando a dos países que están bloqueados, como Venezuela y Cuba‘, enfatizó.

Manifestó: ‘Acá no hay una cuestión política, es una cuestión humanitaria. En estas cosas soy muy decidido. No hay derechos para mis amigos y no hay derechos para mis enemigos‘.