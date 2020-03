La situación de los salteños varados en el exterior es angustiante

Colaboración Carmen Rodríguez, desde Estados Unidos.

Quienes quedaron fronteras afuera sufren a flor de piel los efectos de la pandemia. Saber que se está en situación de extremo riesgo y no poder escapar es desesperante. Cierre de aeropuertos, suspensión de vuelos y fronteras impermeables generan angustia e incertidumbre.

“Esto es algo muy difícil de sobrellevar, se acaban los recursos, vemos el peligro enfrente y no podemos hacer nada. Nadie lo merece y menos aún quienes no viajamos al exterior por placer y cuando ya se conocía este problema, sino quienes nos estábamos capacitando o trabajando en proyectos para nuestro país”, contó Darío desde España.

Del otro lado del océano se replican los sentimientos de desazón. Una argentina varada en Miami explicó: “No tenemos alternativas para volver”

Entre los que quedaron atrapados en Estados Unidos, hay quienes estaban de paseo, estudiando o trabajando temporalmente en el país. Claudia, es una salteña afectada. La joven estaba en un viaje de trabajo, del que no ha podido regresar. “Cuando llegué a los EE.UU. lo hice muy entusiasmada, porque económicamente fue muy difícil venir. Siempre quise hacer un work and travel, se me dio y estaba muy feliz. Ahora me siento triste, porque me gustaría volver a mi país”, contó.

Junto a Claudia, hay otros ocho argentinos de diferentes provincias, que están varados en el aeropuerto de Miami desde hace varios días. Algunos tienen un boleto para viajar, otros no. Pero, por el momento, ninguno puede salir del territorio estadounidense. “La situación es agobiante. La espera larga, a mí me dieron un vuelo para el 10 de abril, pero hace escala en Lima y yo tenía entendido que el aeropuerto de Perú estaba cerrado”, relató la salteña.

Claudia tenía planeado regresar a la Argentina el 30 de marzo, pero ahora la fecha es incierta.

Un empleado del Consulado Argentino en Miami dijo que consideran que hay unos 4.000 argentinos varados en Miami. Pero que las oficinas trabajaban para ayudar a que los argentinos regresen al país, pese a las restricciones.

Sin embargo, Claudia, dice que ella y su grupo aguardan en el aeropuerto, que han solicitado información a las oficinas consulares pero no obtuvieron respuesta. “No tenemos alternativas para volver. Las aerolíneas están colapsadas y nos dicen que esperemos, que tienen muchos vuelos cancelados, que no pueden entrar a ciertos países y que se hace más difícil el tema de las escalas”, señaló la joven.

Luego, agregó: “En el Consulado solo nos dicen que esperemos, pero no sé qué esperamos, porque pasan los días y no nos dan una respuesta y a veces el trato que te dan los empleados de las aerolíneas no es muy bueno, entiendo que están cansados y que la gente se debe quejar muchísimo, pero por ahí recibís un maltrato y es peor”, acotó la salteña.

El presidente Alberto Fernández anunció que suspendió la repatriación de los argentinos debido a la crisis. Los datos de la Cancillería argentina, indican que más de 20.000 argentinos están varados en varios países debido al coronavirus. “Me comunico con mi familia, ellos están al tanto de la situación. Están preocupados deseando que vuelva, pero están más tranquilos sabiendo que estamos en un grupo, entonces las cosas son distintas. Yo trato de tranquilizarlos”, dice la salteña.

Claudia espera que en algún momento las autoridades del país planteen alguna alternativa, para todos sus ciudadanos puedan regresar.

“Hemos enviado datos al Consulado, a la Cancillería, no tengo idea, si están viendo algún tipo de solución, por ahora no nos han dicho nada. Nada de algún tema de hospedaje, de comida, nada. A los que no tienen boletos se les dificulta mucho más porque las aerolíneas no están vendiendo boletos”, señala la joven.

La incertidumbre en España

Idéntica situación vive Darío, en Castilla, España, donde desarrollaba desde hace algún tiempo una capacitación profesional. “Tratamos de mantener la calma, pero la incertidumbre es total. Ya me anoté para el cambio de pasaje y me encontraba a la espera de una respuesta. Pero ayer nos llegaron noticias que las fronteras están cerradas y los vuelos cancelados”, relató.

“La angustia no es solo nuestra, es también de nuestras familias. Saber que estás atrapado en un lugar de mucho riesgo y no poder hacer nada al respecto, es angustiante para todos. Los recursos se acaban y no saber qué hacer nos pone en una situación en extremo difícil”, dijo el joven salteño.

Otro punto que profundiza la problemática, es la percepción social en el país. “Por lo que podemos ver en las redes sociales y en los noticieros, la gente cree que todos los que estamos afuera lo hicimos a sabiendas de la pandemia o que somos argentinos que no teníamos nada que hacer y viajábamos por el mundo pese al riesgo. Y la verdad es que muchísimos como yo, estábamos afuera estudiando, capacitándonos, preparando proyectos para desarrollar en nuestro país”, puntualizó.

Luego aclaró: “Entendemos el temor, pero no debe generarse una cacería de brujas, incentivar el escrache. Somos conscientes que debemos cumplir con todos los protocolos para asegurar que la pandemia no se expanda, nadie más que nosotros lo sabemos. Por unos pocos casos de irresponsables nos han puesto a todos en la misma bolsa. Queremos volver a nuestro país, es nuestra casa. Hoy nos sentimos solos y rechazados”.