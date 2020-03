Hay 20 personas en el albergue de la ciudad

El flamante Refugio para Personas en Situación de Calle que creó la Municipalidad de la ciudad arrancó en el momento justo.

El 23 de marzo comenzó a funcionar y los números lo están confirmando. "Tenemos a una veintena de personas en el refugio", dijo la subsecretaria de Promoción Social, Inclusión y Discapacidad de la Municipalidad de Salta, Jaquelin Cobo. La funcionaria no quiere brindar una cifra cerrada, ya que la situación tiene una dinámica especial.

La creación del refugio se enmarca en el plan #SaltaTeCuida que lanzó la Ciudad para asistir a los sectores más afectados por el aislamiento por la pandemia del coronavirus.

Es un espacio que brinda atención las 24 horas con profesionales, agentes municipales y voluntarios de entidades sociales que se suman a ayudar y asistir a personas que no tienen hogar. Allí se les da de comer, se les ofrece una cama, un baño y son revisados por médicos que no solo toman la temperatura si no que incluso se hace un chequeo general.

El gabinete profesional que acompañará a las personas en el refugio está conformado por psicólogos, asistentes sociales, nutricionistas, abogados y voluntarios.

"No es que tenemos un lugar y convocamos a todos aquellos que viven en las calles. Nuestro equipo sale al territorio y busca a las personas. Esta cuarentena nos ayuda muchísimo porque tienen una visibilización más evidente. Entonces nuestros equipos traen a esas personas y las necesidades son muy variadas. Tuvimos a un vecino de El Carril que quedó varado tras la cuarentena total, hay personas adictas al alcohol y otras sustancias prohibidas, hay otros que por diferentes circunstancias perdieron la vivienda familiar, otros con problemas familiares, y también tenemos a un extranjero que quedó atrapado por las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus", explicó Cobo.

Solo en la primera noche, pernoctaron 16 personas, el más joven de 27 y mayor de 82 años, que se encontraban en plazas, calles y edificios abandonados. Muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, con serios problemas de salud y marcadas por rupturas sociales.

"Por ahora, se dio la particularidad de que todos son hombres, pero tenemos la capacidad de atender a mujeres, a integrantes del colectivo LGBTIQ y a jóvenes. Acá la intendenta tomó la decisión de que nadie se quede en la calle", aseguró la funcionaria.

Los vecinos que deseen colaborar podrán hacerlo con ropa para hombre y toallas en buen estado. Por cuestiones sanitarias, la Municipalidad dispuso teléfonos para todos aquellos vecinos solidarios. También apelan a la ayuda de los salteños que son los que saben bien quiénes y dónde están las personas que viven en las calles.

Para comunicarse podrán hacerlo, comunicándose al contacto de WhatsApp 3872202434, para dar la ubicación del lugar para ser retirados por un equipo identificado por la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Albergues de Provincia

El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia tiene además dos lugares para recibir a personas en condición de calle.

El Albergue Social Jaime Figueroa, de calle Alvarado 116, atiende las 24 horas y para comunicarse con la encargada (Silvia Ferro) hay que llamar al 4215916. Antes en este lugar se recibían a personal del interior de la provincia que tenían internado a algún familiar en los hospitales de la capital provincial.

El Albergue de la Secretaría de Desarrollo Humano está en Buenos Aires 930 y el encargado es Santiago Lynch. Atienden las 24 horas y el teléfono es 0387 5920247.

Los dos lugares están habilitados desde el 25 de marzo último.