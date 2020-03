El Chori Domínguez chicaneó a Boca: "un título no se compara con los mano a mano"

Ya retirado del fútbol y afincado en España, uno de los países que más padece el coronavirus, Alejandro Domínguez, referente de River y pieza clave en el ascenso del millonario a Primera División, habló con TyC Sports y no dejó tema sin abordar, refiriéndose, sobre todo, al tema del que habla el mundo entero, pero sin dejar de recordar a River.

“Es una situación rara, nos agarró de sorpresa. Es más: cuando comenzó, tenía mensajes de familiares de Argentina y nosotros, acá en España, como si no pasara nada. Pensábamos que eran situaciones medias raras, pero al principio se hablaba de un brote de gripe. Con el tiempo, todo se agravó y lamentablemente se tomaron medidas tarde, porque al país lo agarró por sorpresa. Hoy en la calle no anda nadie, solo si tenés alguna autorización. Apenas se puede ir a un supermercado o a la farmacia. Al que agarran en la calle le aplican multas de 600 a 30 mil euros. Es una situación complicada”, graficó el Chori.

En relación al reciente campeonato de Boca, el ex delantero de River se despachó: “Con el cambio de DT, se vio a un Boca diferente, pero eso no tiene nada que ver con las definiciones entre ambos, porque River hace mucho tiempo que es muy superior. Más allá que el último torneo lo ganaron ellos, creo que River se complicó en el partido con Defensa y Justicia, porque no era fácil ir a Tucumán y ganar porque es un equipo complicado en su cancha. El torneo ganado no tiene nada que ver con los mano a mano que le ganó River”, diferenció el ex futbolista, quien también reconoció que le quedó un sabor amargo por no retirarse en la camiseta del club del que es hincha.

“Pero estoy tranquilo porque cuando tuve que tomar una decisión la tomé y brindé todo de mí. Pero hoy tengo lo más importante, que es el agradecimiento de la gente de River, que es mutuo. Fue un año difícil el que vivimos (2011), pero al final lo que queda es el sentimiento del hincha”, concluyó.