La nueva vida de Soledad Fandiño en los Estados Unidos

Soledad Fandiño estuvo varios años alejada de la actuación, pero decidió retomar su carrera. Desde que se separó de el padre de su hijo Milo, el cantante René “Residente” Pérez Joglar (Calle 13), volvió con fuerza a la actuación. Ella había dejado de lado su carrera en 2011 para acompañar a quien entonces era su pareja en su carrera fuera del país. A partir del 2016 se instaló en la Argentina y formó parte de varios elencos en algunas ficciones locales.

En estos últimos años, participó de varios proyectos locales y en 2018 fue una de las integrantes del Bailando, el exitoso programa de Marcelo Tinelli. En el 2019 participó de El Host, el ciclo de Adrián Suar para Fox y tuvo un destacadísimo rol en la popular tira Argentina tierra de amor y venganza, en donde formaba triángulo con dos de los galanes de la historia, Gonzalo Heredia y Benjamín Vicuña.

Ahora la vida de Soledad volvió a pegar un vuelco y en estos momentos está en Miami participando de la versión para Latinoamérica de la exitosa ficción argentina 100 días para enamorarse. Se mudó a esa ciudad de los Estados Unidos y está a full con las grabaciones del programa que es una gran producción de Telemundo.

“Hace unos meses el departamento de casting de Telemundo me envió una escena y yo les envié de vuelta mi interpretación en un video. La verdad es que fue un desafío, ya que era requisito hacerlo con acento neutro. Pero como me gusta estar preparada para hacer las cosas que quiero y no dejar pasar las oportunidades en mi carrera, hacía tiempo que ya venia tomando clases de neutro con mi coach, Ana Carolina Valsagna. Luego de enviar el vídeo de mi escena a Telemundo, al poco tiempo se comunicaron conmigo para que interprete el personaje de Rebeca Ávila”.

Cabe recordar que 100 días para enamorarse fue un furor en la pantalla de Telefe en 2018. Al año siguiente la ficción se llevó todos los premios Martín Fierro y fue una tira que tocó muchos temas actuales como la identidad de género y el empoderamiento femenino. La versión argentina estuvo protagonizada por Nancy Dupláa, Carla Peterson, Juan Minujín y Luciano Castro. Además de un gran elenco que los acompañó. Uno de los hallazgos de la novela tuvo que ver con la excelente química de sus protagonistas en especial el de la pareja femenina, ya que Nancy y Carla interpretaron a dos amigas que el público “compró” desde el primer capítulo.

En la versión de Telemundo, los encargados de ponerse en la piel de las protagonistas serán Ilse Salas (Las Niñas Bien, Cantinflas), que interpretará a Constanza Franco (Laura en la versión argentina); Marina Treviño (La casa de las Flores), que será Remedios (Antonia), mientras que sus parejas serán David Chocarro (El Recluso, la versión de El Marginal para Latinoamérica) y Erick Elías (Hotel de los Secretos), respectivamente.

Además, Fandiño explicó que interpreta a un personaje que no estuvo en la ficción argentina: “Rebeca es una detective que va a tener una historia de amor con Emiliano, interpretado por David Chocarro. Es un personaje hermoso y estoy feliz y muy agradecida por esta posibilidad de poder hacer lo que me gusta”.

Para finalizar aseguró: “Por el momento, voy a estar trabajando para Telemundo en Miami hasta que terminen las grabaciones, que será aproximadamente hasta finales de abril. Así que aún me quedan un par de meses de intenso trabajo en el exterior”.