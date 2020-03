Abogados reclaman un subsidio para la cuarentena

El Colegio de Abogados de Salta tomó medidas que fueron criticadas por un grupo de jóvenes de esa profesión. Advierten que son "poco solidarias" con los que se encuentran en dificultosas situaciones por la paralización judicial a raíz de la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19.

Cerca de 100 abogados presentaron una nota formal al colegio para pedir que no se les cobre la matrícula del marzo y abril ante la "imposibilidad de ejercer la profesión". Amparándose en el decreto 15/75 de la Caja de Seguridad Social para abogados en "el artículo 30 inciso D indica que el organismo acordará el beneficio de subsidios por enfermedad o rentas caídas". Solicitaron además una "ayuda económica mínima para cada afiliado".

Ante el pedido, el Colegio de Abogados y la Caja de Seguridad Social para Abogados emitieron un comunicado en el que estableció un préstamo para abogados litigantes "equivalente a un salario mínimo vital y móvil de $16.875". Mientras que para los abogados que se contagien del virus se contempló un "fondo por incapacidad temporario de $19.630 sin reembolso".

En cuanto a la eximición de pago de matrículas, estableció que se suspenden los intereses por deudas impagas desde marzo a agosto y la paralización de suspensión de matrículas por deudas impagas.

Juan Ignes si bien no es uno de los abogados que firmó la nota remitida al Colegio, se incluyó como uno de los que acompañan el reclamo. Calificó las medidas tomadas como "poco empáticas".

"Los colegas que presentaron la nota tienen dos o tres años de profesión. Son los que más aportan al Colegio y la Caja porque son los que están litigando todo el día en la calle", precisó. Y contrastó esta situación con los abogados que "ya tienen una posición económica más sustentable", refiriéndose a los profesionales que trabajan para el estado o para privados. Aunque al mismo tiempo advirtió que "viejos colegas" acompañan el reclamo.

Según consignó el abogado, son cerca de 2 mil los abogados litigantes que estarían en estas condiciones, de los más de 6 mil que integran la matrícula.

La devolución se indica que se hará en seis cuotas de $ 2.808,33 y comenzará a pagarse desde agosto. Para acceder al préstamo se establecieron algunos requisitos entre los que figura tener una fianza de "otro abogado o abogada o de un tercero", y tener las cuotas al día con ambas instituciones a diciembre del 2019.

Si bien la devolución se indicó que será sin intereses, la medida fue rechazada, según se señaló, por no comprender que hay una situación que viene de arrastre.

"Cómo se cree que endeudándose va a poder pagar un préstamo, más lo que ya se debe. Muchos tienen deuda de matrícula de un año porque se hace difícil pagar alquiler, Caja, Colegio. La situación del país no está bien, no se pueden cobrar ni siquiera $500 porque hay consultas gratuitas por medio del gobierno, fundaciones o partidos políticos. Entonces el joven abogado está en una difícil situación de no poder ver como paga", indicó Ignes, quien ejerce desde hace cinco años.

Que no se destinen montos para subsidios de ayuda a jóvenes abogados pero si para abogados infectados despertó gran malestar, ya que, se advirtió "el único infectado en Salta es un colega (al que se investiga si incurrió en un delito)", advirtió Ignes.

Ante la polémica que se generó, desde la Caja de Abogados aclararon que el abogado quedaría excluido porque el subsidio está destinado a quienes "no hayan incumplido con las disposiciones nacionales". El abogado junto a los amigos que lo acompañaron a un viaje a Europa están siendo investigados por presunta violación a la cuarentena.

Cuidadosos de la norma, abogados advirtieron que en el comunicado "dice que todo aquel que contraiga y es el único caso que hay en Salta. Así que si quisiera puede pedirlo", resaltaron.

Ignes invitó que el Colegio de Abogados de Salta tome el camino que otros ya tomaron "Como el de Rosario de Santa Fe que dieron un subsidio a abogados litigantes".

Carlos Ensink, presidente del Colegio de abogados de Rosario de Santa Fe le contó a El Tribuno que efectivamente pusieron a disposición una ayuda económica para abogados litigantes de $2 millones. Coincidente con la situación local, indicó que los que más solicitaban la medida eran los "jóvenes litigantes". Aunque, indicó que es un préstamos de $10 mil a devolver la primera cuota en 60 días y las 5 cuotas restantes como "el colega decida".

A diferencia de las disposiciones locales, tiene un interés del 20 por ciento. "Es un interés anual porque estamos administrando la plata de todos los abogados. No somos un banco, pero queremos darle una mano al que no llega", resaltó. Los requisitos allí impuestos son los mismos que los que estableció el Colegio local. Aunque, indicó Ensink, que "no es restrictivo, son conversables, lo que queremos ver es que no se haya pagado porque no se pudo y no porque no se quiso", indicó al mismo tiempo que precisó que cerca de 30 colegas ya solicitaron el préstamo. Para abogados infectados, el colegio rosarino no tiene destinado ningún tipo de ayuda econó mica.