El Hormiga Quiroga, ternado a los premios Firpo 2019

El boxeador amateur Ramón “El Hormiga” Quiroga tuvo un 2019 de buenos resultados que le siguen dando rédito aun en estos tiempos en los que toda la actividad boxística del país está frenada por la pandemia de coronavirus. La Unión de Periodistas de Boxeo reconoció la labor del oranense en esa temporada y lo nominó en la terna de mejor boxeador amateur de los Premios Firpo.

Por ahora los premios se entregarán el próximo 18 de mayo a las 19.30 en el Salón Diquint de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; allí se premiará a los mejores púgiles amateurs y profesionales del 2019 y también se celebrarán los 25 años de vida de la entidad que nuclea a los periodistas dedicado al deporte de los puños.

Quiroga está ternado en la categoría de mejor boxeador amateur de 2019 junto a la campeona panamericana Leonela Sánchez (Córdoba) y Francisco Verón (Buenos Aires), cuartofinalista en Lima 2019.

El oranense fue una de las revelaciones del equipo argentino en los Panamericanos de Lima; se colgó la medalla de bronce en la categoría mosca (52 kg) al vencer en cuartos de final al mexicano Miguel Ángel Capilla Flores por 30 a 27, mientras que en semifinales perdió frente al dominicano Rodrigo Marte. Así entró en la historia del boxeo al ser el primer púgil de nuestra provincia en ganar una medalla en los Juegos Panamericanos.

Sus actuaciones continuaron en el seleccionado argentino disputando el Mundial; en este 2020 fue parte del campamento “Futuros Campeones” que desarrolló la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Colombia. En tanto, al momento de la suspensión de actividades por el coronavirus el oranense se preparaba para disputar el Campeonato Preolímpico en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

El Hormiga Quiroga estuvo radicado en Mendoza, donde fue entrenado por Pablo Chacón, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y ex campeón del mundo. Actualmente reside en Pilar, Buenos Aires, junto a su hermano el tenista Jesús Quiroga.

A pesar del parate obligado por la pandemia, Ramón sigue cosechando reconocimientos y es uno de los proyectos más sólidos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Me enteré por una compañera”

La nominación a los Premios Firpo tomó por sorpresa al púgil oranense ya que no se enteró directamente por la Unión de Periodistas de Boxeo.

“Yo me enteré por una compañera, yo no sabía que estaba ternado. Me quedé sorprendido cuando me lo dijeron, ahora hay que ver si van a hacer la ceremonia el 18 de mayo por la situación que está pasando”, le contó El Hormiga Quiroga a El Tribuno.

“Para mí es algo muy lindo, es la primera vez que estoy nominado a los Premios Firpo. Estoy contento de poder estar ahí y poder compartir este evento con varios boxeadores muy reconocidos a nivel mundial”, agregó el salteño sobre su nominación a la terna de mejor boxeador amateur del 2019.

En cuanto a sus expectativas

dijo: “Me gustaría tener ese reconocimiento pero todo depende de lo que digan los periodistas, yo me conformo con poder estar ahí en la terna y compartir este evento con varios boxeadores”.

Los premios llevan el apellido de Luis Ángel Firpo, también conocido como “El Toro Salvaje de las Pampas”; fue uno de los pioneros del boxeo profesional argentino y es recordado su combate frente al estadounidense Jack Dempsey el 14 de septiembre de 1923 en la llamada “pelea del siglo”.

Además de reconocer a los mejores boxeadores los Premios Firpo también distinguen al púgil que logró el mejor nocaut de la temporada y la mejor pelea del año.