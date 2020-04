Chibán: “Me gustaría que nos incluyan como pymes”

¿Cómo afrontan la suspensión del fútbol por el coronavirus?

Como cualquier presidente de una institución deportiva, estamos pensado en cómo podemos ayudar a las instituciones, porque creo que están dejándose de lado en cuanto a la ayuda estatal. Las prioridades son otras, pero nos gustaría tener la posibilidad de que llegue algún tipo de ayuda.

Con respecto a los clubes estoy pensado en quitarles la presión de la competencia, no hay nada peor que la incertidumbre, ellos tienen que mantener jugadores, ropa deportiva, pagar inscripción en la Liga y contratar técnicos. En estas circunstancias, donde no hay certezas, quisiera darle una, aunque sea de mediano plazo y estoy consultado con los clubes la posibilidad de que los torneos arranquen en julio o agosto.

¿Económicamente cómo están?

Los ingresos fundamentales de la Liga son dos; el bingo y el hotel. El bingo fue postergado con fecha tentativa con todos los problemas que eso trae, pero es lo que nos toca y hay que adaptarse a la realidad. Tenemos una estructura muy alta que pagar. Es en lo que nos vamos a concentrar, pagar sueldos y lo que corresponda para seguir abiertos.

El hotel de Liga está cerrado hace 15 días y fue puesto a disposición de Salud: ya iniciamos contactos a través de la Secretaría de Deportes sabiendo que es una alternativa como un hotel de campaña, por llamarlo de alguna manera, si el Gobierno lo necesita. Ojalá que no.

Sin recursos, ¿peligra la estabilidad?

Los ingresos más importantes que tiene la institución están seriamente comprometidos y debemos resguardar primero a nuestros empleados. Segundo, no ahogar a los clubes con una obligatoriedad que hoy no están en condiciones de cumplir y con una Liga que no los podrá ayudar como lo hizo estos últimos años, pagándole casi el cien por ciento de las inferiores. También los partidos del anual que daban déficit y se jugaban a puertas cerradas estaban a cargo de la Liga.

Es muy difícil que la Liga en el corto plazo pueda solventarlo.

¿El gobierno suspenderá los subsidios?

Estaba pactado para todo el año, subsidios para el Regional Amateur, Federal A y los torneos locales, pero en una situación como esta no existe lugar para hacer un llamado y preguntar. Obviamente que en la cabeza de cualquier ministro de la provincia está la prioridad sanitaria. No hay lugar para pedir ayuda para los clubes, sí creo que lo merecen porque tienen tareas humanitarias, gente a las que tienen que responder más allá de la competencia.

Aparentemente las reglamentaciones no están hechas para esta franja media de la población. Me gustaría que también los incluyan como pymes, que hoy también están fuera.

Será fundamental una ayuda ...

En lo que me toca como presidente de esta institución, quisiera que se nos tenga en cuenta tanto a nivel nacional como provincial porque también formamos parte de la Argentina y tenemos obligaciones.

Está muy bien lo que hicieron con la salud, a nivel mundial estamos dando un ejemplo, ni hablar a nivel local, pero creo que además de aplanar la curva de los contagios, hay que empezar a pensar un poco en lo económico, porque nos va a arrastrar a una situación de dramatismo que puede ser tanto o más grave que el sanitario.

¿Cuál es la prioridad para la Liga Salteña?

Me interesa mantener la estructura de los 17 clubes. Dejo de lado lo deportivo aunque el deporte es una arma fundamental para la recreación.

No quiero que vayamos a perder algún club, en función de eso, todos los proyectos de este año, como pasa en todo el mundo, van a cambiar. Nace un nuevo país, un nuevo mundo y hay que adaptarse, ser menos ambiciosos y tratar de responder a las obligaciones más inmediatas.

Queda mucho por delante y seguramente el país comenzará a recuperar de a poco y volveremos con los proyecto que tenemos, sobre todo ayudar a tres clubes, pero sabrán entender que no es momento.

¿Qué pasará con el Regional y el Federal A?

Estoy en diálogo permanente con las autoridades del Consejo y obviamente no tienen una definición con respecto al torneo Regional Amateur: la intención es que continúen los 98 equipos clasificados hasta ahora, pero no se sabe cuándo ni como.

La idea es que, una vez que termine la cuarentena, poder seguir compitiendo con esos equipos; no se sabe si con el mismo formato o algo más corto, que sería mucho más conveniente.

La otra alternativa es suspenderlo para el año que viene, sería lo más grave siguiendo la situación que estamos viviendo.

No hay nada definido, se va a esperar que termine Semana Santa para recién, en función de lo que el Gobierno establezca, tomar una definición al respecto.

El Federal A seguiría la misma línea, lo que no quiere la AFA es suspender ya el torneo, pero sí tener algo en mente ante un agravamiento de la situación sanitaria.