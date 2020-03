Tucumán decidió no jugar el torneo Regional del NOA

La Unión de Rugby de Tucumán (URT) anunció ayer que declinó su participación en el Regional del NOA en desacuerdo con la conformación del Comité Regional del NOA que impuso la Unión Argentina de Rugby (UAR) en su reglamento el año pasado. Así, el torneo de uniones del norte argentino solo tendrá la participación de clubes de Salta y Santiago del Estero, pero con Jujuy también integrando el Comité Regional.

Lo que parece ser el capítulo final de esta novela comenzó a escribirse entre la noche del martes y ayer a la mañana; el martes el consejo directivo de la URT resolvió por unanimidad mantener su postura en contra de integrar el Comité Regional del NOA junto a su pares de Salta, Santiago del Estero y Jujuy. Ayer, antes del mediodía se hizo público el comunicado anunciado esa decisión.

“Tucumán declina la participar en dicho torneo por las razones que fueron expuestas ante el presidente de la UAR y los representantes de las Uniones de Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba y Cuyo; razones que no fueron atendidas”, señala parte del comunicado difundido ayer.

En otro párrafo se señalan las razones por las que la URT no quiere formar parte del Comité Regional. “Conforme lo dejamos palmariamente explicitado en reiteradas oportunidades, entendemos que la conformación del mencionado Comité, impuesto compulsivamente, implica lisa y llanamente la pérdida de la autonomía de nuestra Unión”.

A raíz de la no conformación del Comité Regional la UAR ya había establecido en febrero la suspensión de toda ayuda económica para la unión del norte argentino, subsidios que se administraban desde Tucumán.

A partir de allí se dieron una serie de reuniones donde los resultados fueron prácticamente nulos. La URT mantuvo siempre su postura de no formar el Comité, mientras que Salta, Santiago del Estero y Jujuy tomaron un camino diferente estableciendo el Comité Regional como pide la UAR; además dieron forma a un nuevo reglamento y a un nuevo fixture para jugar el Regional del NOA con clubes salteños y santiagueños en su zona campeonato desde el próximo 21 de marzo. Cabe destacar que ese reglamento dejaba la puerta abierta para que la URT sea incluida.

“Creemos también que se hace necesario, como todo proceso de crecimiento, que las Uniones vecinas tomen la iniciativa para el desarrollo y organización del Regional del NOA, conforme ya lo hicieron con la elevación a consideración de la UAR del Reglamento, Fixture, etc., sin la participación de nuestra Unión. Esto marca a las claras su crecimiento y madurez para dicho cometido”, expresa el comunicado tucumano sobre el accionar del resto de la uniones.

En la misma notificación la URT le pide a la UAR se reasignen las plazas para jugar el Torneo del Interior. “Resulta oportuno mencionar que Tucumán debe participar del Torneo del Interior, un torneo de carácter federal, y que entendemos resulta de su exclusiva competencia incluirnos como Unión independiente. En tal sentido, solicitamos se reasignen las plazas previstas para dicho torneo entre las Uniones de la región, todo esto por resultar de estricta justicia”. Ahora será la UAR la que definirá si acepta a la URT como una unión independiente en el NOA o si le caben más sanciones por estar fuera de reglamento.