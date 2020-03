Video: Futbolista saltó a la platea y se peleó con los hinchas

El futbolista Eric Dier, del Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra, saltó del campo de juego a la tribuna para retrucarle a varios hinchas de su equipo los insultos racistas que le propinaron a un compañero, el santotomense Gedson Fernandes, después de que marrara un penal decisivo por el que los Spurs quedaron ayer afuera en octavos de final de la FA Cup.

"¡Es mi hermano, es mi hermano!", gritó Dier en defensa de Fernandes, mientras era sujetado por dos agentes de seguridad privada del estadio. Las imágenes trascendieron a los futboleros y seguidores del Tottenham y se viralizaron en las redes sociales.

Eric Dier es habitualmente convocado a la selección de Inglaterra por Gareth Southgate. Fue parte de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Rusia 2018 en el que los "leones" terminaron en el cuarto lugar.

Gedson Fernandes es un joven futbolista nacido en Santo Tomé y nacionalizado portugués. Llegó este año al Tothenham Hotspur a préstamo del Benfica donde se cosagró campeón de la liga local y de la Supercopa lusa.

En conferencia de prensa, José Mourinho, entrenador del Tottenham, declaró: “No creo que eso pertenezca al juego. El juego fue una representación fantástica de la Copa FA, pero no puedo escapar de la pregunta. Creo que Eric Dier hizo lo que nosotros, como profesionales, no podemos hacer, pero cuando alguien te insulta y tu familia está involucrada, especialmente tu hermano menor...".

Además, el portugués pidió que su dirigido no sea castigado aunque no justificó su violento accionar: “Si el club disciplina a Eric Dier, no estaría de acuerdo, pero lo que hizo estuvo mal”.

Dier tuvo que ser retirado del lugar por el personal de seguridad y el club aún no ha realizado comentarios al respecto, aunque se espera que pronto emita un comunicado.