Pablo Vuyovich subió al podio y persigue al puntero

El oranense Pablo Vuyovich (Renault Clio) obtuvo ayer su primer podio de la temporada en la Clase 3 del Turismo Pista al finalizar segundo en la segunda fecha, que se corrió en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. Así logró redondear un buen fin de semana que lo tuvo peleando los primeros puestos en todas las pruebas que entregan puntos: clasificación, series y final.

El ritmo de la final nunca cambió y Luigi Melli hizo que parezca simple lo que no fue, conduciendo su Toyota Etios a la victoria con una diferencia a su favor cada vez más notoria y que terminó siendo mayor a los cuatro segundos con respecto a Pablo Vuyovich y Juan Benedetti, quienes cumplieron con los primeros tres lugares y con el podio de la clase mayor.

Melli cumplió los 15 giros en un tiempo de 26m, 56s, 819, mientras que Vuyovich se ubicó a 4s, 253 y Benedetti a 7s, 194. Con estos resultados Melli también manda en la tabla de posiciones con 61 puntos y le sigue Vuyovich con 54,5; tercero es Marcos Veronesi con 51 unidades.

Pablo analizó su fin de semana y comentó: “Logramos nuestro primer podio del año, gracias al esfuerzo de todo el equipo Benincasa Racing a quienes agradecemos. Fue una carrera intensa en la que pudimos redondear un gran resultado y sumar puntos para el campeonato. El agradecimiento a todos los sponsors, a mi familia y amigos”, señaló el salteño en la entrega de premios.

Los otros pilotos salteños que pudieron completar la final fueron Lucas Petracchini (Toyota Etios), Francisco Coltrinari (Toyota Etios) y Daniel Lestard (Renault Clio). Petracchini cruzó la meta en el puesto 14, Coltrinari fue 19º y Lestard se ubicó en el puesto 26.

En tanto, los salteños que no pudieron completar la prueba fueron Marcos Urtubey (Renault Clio), Eduardo Moreno (Toyota Etios) y Alfredo Lestard (Renault Clio).

“Vencido nunca estás; una gran frase que me marcó y la llevo como bandera en cada carrera y en las adversidades que se me presentan en la vida cotidiana”, expresó Urtubey sobre su participación.

Ya en el inicio de la primera jornada de pruebas Urtubey no pudo realizar las prácticas habituales el día viernes porque su Renault Clio tuvo problemas en la dirección y una falla en el motor. Por ese motivo la clasificación del sábado se convirtió en el entrenamiento “donde recién pude salir a girar al circuito”, relató el piloto salteño. Ayer el motor volvió a fallar tras haber cumplido seis vueltas.