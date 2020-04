Un alivio económico para los clubes salteños

En tiempo de crisis por la pandemia del coronavirus y que afecta enormemente al deporte, el anuncio de una ayuda económica por parte del Gobierno nacional genera una mejor perspectiva en los clubes, que realizan la incesantes gestiones para obtener recursos y hacer frente a las obligaciones como el pago a los empleados. Las instituciones salteñas no escapan a esta cruda realidad, puesto que las diferentes actividades que cumplen en lo deportivo demandan personal para cumplir con tareas administrativas y otros menesteres. En la faz futbolística, es el caso de Central Norte, que cuenta con un plantel que compite en el torneo Federal A y las obligaciones de cumplir con el pago de haberes se estipula por medio de un contrato AFA

“Conocemos bien el rol social que cumplen los clubes y cómo se pusieron inmediatamente a disposición ofreciendo sus instalaciones para combatir esta pandemia. Por eso, vamos a acompañarlos en este momento crítico con medidas concretas”, dijo el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, el jueves pasado.

“Claro que nos corresponde porque Central Norte cuenta con un plantel con jugadores que son empleados del club y tienen contrato AFA. Las gestiones las iniciamos en su momento y menos mal que salió la ayuda y que nos brinda un alivio a los clubes”, manifestó Héctor De Francesco, presidente del cuervo, club que además cuenta con empleados administrativos.

El directivo consideró: “Siempre que hay algún ingreso, tratamos de cumplir con los jugadores. Es una situación complicada. Y los jugadores tienen pleno conocimiento de la situación y, sin dudas, este anuncio por parte de la Nación nos otorga tranquilidad”.

Por su parte, Omar Cruz, presidente de Tiro Federal, expresó: “Todavía no leímos la letra chica, pero de algo servirá para el difícil momento que estamos atravesando. En nuestro club tenemos tres empleados en blanco y tengo que pagar $130.000 de sueldos y $70.000 de aportes. Estando cerrado el club, no hay ingresos y estamos estudiando cómo pagar los sueldos y obligaciones. Estamos quebrados. A todo eso hay que sumar el mantenimiento, servicios, etc. No podemos acceder a créditos bancarios porque el interés es alto y sin trabajar a pleno no hay garantías de poder pagarlo”.

Por último, Susana Gómez, protesorera de Popeye BC, remarcó: “Tenemos empleados en blanco, somos una pyme y esperamos la ayuda; es un anuncio pero esperamos que se cumpla. Estamos en una situación tremenda, dependemos de las cuotas de los socios y con esto que está pasando no tenemos ningún ingreso. Nosotros tenemos diez empleados en blanco, les pagamos una parte con los ahorros del club pero no pudimos cumplir con el sueldo, le dimos lo poco que teníamos. Tenemos que pagar la luz y no sabemos como hacer”.