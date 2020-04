Gustavo Klix: “Los jugadores la están pasando mal”

Ante la falta de fútbol y esperando a cuando se pueda dejar atrás el parate por la pandemia del coronavirus, crece la preocupación de los dirigentes, quienes tienen que salir “a dar la cara”, para explicarle a los jugadores, específicamente, la cruda realidad de no tener plata para afrontar el pago de sueldos. Ayer, Gustavo Klix, presidente de Juventud Antoniana, que participa en el torneo Regional Federal Amateur, a través de una videoconferencia habló con los jugadores e integrantes del cuerpo técnico, por primera vez, desde que entró en vigencia el aislamiento pre ventivo.

“Fue por el motivo de que quería dar la cara y explicarles de mi boca cuál es la situación. Es conocida y les dije que los esfuerzos se hacen continuamente por parte de esta dirigencia. Que es la primera vez que nos pasa el hecho de atrasarnos, por una situación realmente extraordinaria, que engloba a todo el mundo, no solamente a Salta o a Juventud Antoniana”, señaló Klix.

Para el dirigente del club santo “lo importante es mantener la motivación. Que hay que seguir trabajando como lo están haciendo con Vicki (Cuéllar), con las instrucciones también de Adrián (Cuadrado). Agradecerles el profesionalismo, las ganas de que sigan en el objetivo tan fijo y tan firme de volver lo antes posible al Federal A y sobre todo estar listos para cuándo el fútbol se reanude”.

Gustavo Klix se mostró inquieto por la situación de algunos jugadores. “Les manifesté mi preocupación porque mucho de ellos, sobre todo los de afuera están pasando situaciones complicadas, como también uno en lo personal, acá uno no es ajeno a esto. Les fui honesto también, ya que todas las gestiones que se hacen, ninguna te da la certeza de nada, porque acá, lo primordial está todo abocado a superar esta pandemia. Todos los recursos van dirigido hacia allí”, de claró.

El titular antoniano destacó que “es el momento de reinventarnos. De seguir apostando, de buscar soluciones. De no quejarnos. Habló uno de los jugadores en representación de todos, agradeciendo que la dirigencia haya dado la cara, que gracias a Dios es la actitud que tenemos desde que asumimos, porque la mayoría fueron situaciones complicadas y negativas en Juventud. Pero creo que los dirigentes estamos para eso, para aparecer. El DT Adrián Cuadrado hizo público el agradecimiento tanto a la dirigencia, como a los jugadores, al resto de sus compañeros del cuerpo técnico, por el esfuerzo, así que dentro de esta incertidumbre, tan especial, desagradable; por ahí, sirvió muchísimo para ver que estamos todos hablando el mismo idioma. Apostando todo a lo mismo, subidos todos en un mismo barco y que estamos poniendo todos, todas la partes un poquito para que esto llegue a ese ansiado sueño que es el deportivo en este caso”.

Al tocar el tema de la ayuda económica por parte del Gobierno y de la situación de Juventud con la AFIP, por una deuda, Gustavo Klix, mantuvo una postura. “Esto no se trata de la anterior dirigencia. La deuda de AFIP es desde hace 12 o 13 años atrás, si no me equivoco. Y escéptico, más que todo uno es realista. La ayuda que pretende implementar el Gobierno nacional, según lo estuvimos analizando está direccionada sobre todo al fútbol profesional, que es, de alguna manera, la que tiene contrato con la AFA y en blanco y que pasarían a figurar como empleados del club. En el caso nuestro no nos ayuda, prácticamente en nada, puesto que los contratos son todos privados en este torneo Regional; así que no entraríamos en la categoría, por lo menos, para que se pueda recibir el subsidio. Lamentablemente, lo veo como algo complicado que se materialice para Juventud y para los equipos que compiten en esta categoría”, según explicó. Luego añadió: “Por ahí nos puede llegar a ayudar entre los seis o siete empleados que tenemos. Pero acá los grandes y los fuertes son los jugadores que no tienen que comer y la están pasando mal”.

Klix, adelantó: “Ahora, a los jugadores se les va a entregar un porcentaje lo que logramos juntar y para ir achicando. Estamos buscando de comprar mercadería al costo para ir entregando algo a los más necesitados. Estamos haciendo rifas, queremos hacer una subasta con la camiseta del partido por la vuelta a la Lerma. O sea que estamos trabajando. Y de sacar una camiseta retro. Bueno, todo lo que ayude y para volcarlo, exclusivamente, en el plantel en el cuerpo técnico y los empleados”.