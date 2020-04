El tormento de una desprotegida joven violentada y ultrajada

Con solo 16 años su vida está marcada por el sufrimiento. Tuvo que salir de su núcleo familiar, donde era ultrajada, para a través de una disposición judicial empezar a transitar sin rumbo por hogares técnicamente llamados "dispositivos". Una y otra vez se escapó hasta que fue trasladada, hace unos meses, al área CUARA perteneciente al hospital de salud mental Miguel Ragone de esta capital. Desde ese lugar, donde la tenían dopada según la joven, también decidió huir.

"Eran cerca de las 18.15 cuando recibo un llamado de alguien desconocido. Atendí, del otro lado una joven entre llantos trataba de pedir ayuda. "Por favor ayúdeme, no tengo a dónde ir, escapé de un lugar de encierro", me dijo llorando", le contó a El Tribuno Irene Cari, titular del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta. La menor había conseguido contactarse con ella, a través de la docente Cynthia Karina Vuistaz Martínez, de Tartagal.

"Cuando me dijo lo del encierro me alarmé, apurada sostuvo que no podía hablar mucho porque había pedido prestado un celular y volvió a pedirme ayuda porque no tiene a nadie conocido en Salta capital dado que es de Tartagal. Me preguntó la dirección y me dijo que se iba a tomar un remís o un taxi pero que no tenía para pagarlo y le dije que no se preocupara. Fue así que sin demorar llegó al Foro de Mujeres, cerca de las 18.40". En ese lugar Cari, junto a compañeras del Foro, le brindaron asistencia primero, escuchando su relato por el tiempo de dos horas y media, y luego la trasladaron a un lugar de contención que tiene el Foro de Mujeres de Igualdad de Oportunidades.

La joven, con una musculosa, una calza y "chinelas", bajó del remís. Rostro de una niñez y una adolescencia dura, marcada por la desaventura, fue recibida por Cari y su gente.

Luego de escuchar atentamente a la menor, la titular del Foro y sus compañeras trasladaron a la víctima a un lugar para resguardarla y contenerla con el objetivo de denunciar y dejar constancia de las acciones que estaban llevando a cabo para proteger a la adolescente. Sin embargo, el sábado a la noche Irene Cari dijo haber sido objeto de abuso de autoridad por parte de funcionarios policiales.

"La llevamos a un domicilio para víctimas de violencia que es del Foro de Mujeres, es un trabajo que hacemos de terreno para no usar los espacios del Gobierno porque justamente la experiencia que tenemos en este tipo de casos nos conduce a evitar dejar a las víctimas en situaciones que consideramos siguen siendo de vulnerabilidad. La experiencia nos llevó a tratar de cuidar por todos los medios a las víctimas de violencia, en este caso a una niña que sufrió abuso sexual y últimamente en los albergues donde estaba seguía padeciendo distintos tipo de violencia", le dijo a este medio Irene Cari.

Una hora después de hablar con El Tribuno, ayer por la mañana, Irene Cari fue detenida por efectivos de la subcomisaría de Limache. La noche anterior Cari había denunciado al personal policial por abuso de autoridad.

Abuso sexual

Según lo charlado con la joven, Irene Cari en declaraciones con El Tribuno contó que la menor conoció a Vuistaz Martínez en el albergue estudiantil Nativa de Tartagal, donde trabajó haciendo docencia. "Desde los 12 años aproximadamente la menor sufrió abuso sexual por parte de su padrastro. El año pasado la joven me contó que tuvo que sobrellevar mucho el maltrato, la falta de alimentación y peleas constantes entre los adolescentes del hogar, por eso prefirió escapar de ese lugar para ir a visitar a otras personas, entre ellas la docente Vuistaz Martínez ", sostuvo Cari.

La joven que hoy tiene 16 años sufrió una de las causas más extremas como es el abuso sexual. Antes del desarraigo de su hogar, y según le comentó a Irene Cari, en su momento denunció a su padrastro pero sin embargo nadie hizo nada, ni siquiera su madre quien actualmente vive con otra pareja. "Un juez en el norte determinó que la menor fuera alojada en un albergue desde donde ella primero fue trasladada y luego empezó a escapar", dijo Cari en alusión a la menor que padece de crisis emocionales por el martirio transitado en su corta vida.

Niñez y adolescencia

La joven suele perderse en profundas crisis emocionales y arrastra un bagaje tormentoso de su niñez y adolescencia. Le contó a Irene Cari haber sido ultrajada por su padrastro, R. S., quien actualmente está detenido por haberla violado cuando vivían junto a la madre de la menor en Tartagal; abusos sexuales que ocurrieron desde que la víctima tenía 12 años.

Como consecuencia de los ultrajes, la menor ingresó en un universo de crisis permanente sin recibir la contención maternal que necesitara. Su progenitora terminó aceptando la decisión de un juez para que su hija fuese trasladada a un albergue para jóvenes.

Desde entonces la menor deambuló de un hogar a otro pasando por Salvador Mazza -de donde son oriundos sus padres-, Tartagal y Salta capital. Despojada del amor de su familia, tampoco pudo soportar la realidad que a diario se vive en ese tipo de hogares.

.