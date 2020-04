Érica Rivas dio su versión sobre la baja de "Casados con hijos". ¡Durísima!

Hace semanas que Erica Rivas está envuelta en una gran polémica, debido a la llegada al teatro de la famosa tira que protagonizó.

Casi a fines del año pasado se anunció que la serie aclamada por todos los argentinos estaría sobre el escenario, y la actriz iba a ser parte.

Si bien desde el comienzo la intérprete de María Elena, tuvo sus reparos en cuanto al guión de la obra, manifestó buena predisposición.



Es que, la integrante del Colectivo de Actrices Argentinas, estaba un poco disconforme con la posibilidad que hubiera contenido machista sobre las tablas.

Después de varias idas y vueltas, Érica aceptó formar parte de la puesta en escena y se armaron hasta las marquesinas en la entrada de la sala.

Sin embargo, días atrás se conoció la noticia de que finalmente la famosa no estaría en el elenco, y eso desató el escándalo.

"Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, me quedaría sin trabajo", dice parte del comunicado que emitió Rivas.