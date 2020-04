Una camiseta de Maradona se subastó en 14 mil euros

Una camiseta de Diego Maradona alcanzó este sábado los 14 mil euros en una subasta realizada en Nápoles por la Fundación Cannavaro-Ferrara para ayudar a la ciudad por la pandemia del coronavirus.

La subasta benéfica, que también incluyó camisetas de otros futbolistas con pasado en Italia, recaudó cerca de ‘30.000 euros‘ con otras ofertas procedentes de China, Japón, Estados Unidos, Francia, Irlanda y Polonia, entre otros países, informó la agencia italiana ANSA.

La prenda de Maradona fue cedida por Ciro Ferrara, ex compañero del astro en Napoli, quien la mantenía como recuerdo de un amistoso que Italia le ganó al seleccionado argentino 3-1 en 1987. Aquella vez, Maradona anotó el descuento argentino tras los goles de Gianluca Vialli (2) y Fernando De Napoli.

Ferrara se plegó a la movida que iniciaron los hermanos Paolo y Fabio Cannavaro, también ex jugadores napolitanos, para ayudar a las familias de la zona frente a las dificultades económicas derivadas de la pandemia de coronavirus.

Maradona apoyó la campaña con un mensaje en su cuenta de Instagram, donde reiteró que Nápoles es su ‘segunda casa’.

“Querido Ciro, me acuerdo de tu debut en la selección italiana. Fue contra mí, contra mi Selección argentina, en 1987. Me pone feliz saber que esa camiseta que intercambiamos hace 33 años, pueda ayudar a la gente en este momento tan difícil”, celebró Maradona.

“Nápoles es mi segunda casa, y los napolitanos son mi gente. Por eso invito a todos a sumarse a la @fcf_onlus (Fundación Cannavaro-Ferrara). Allí van a encontrar todos los detalles de esta subasta benéfica. Un abrazo a todos”, concluyó Diego.

En el video de Ferrara, contó: ‘Nunca me hubiera imaginado tener que desprenderme de una camiseta de Diego pero lo hice por esta causa para reunir ayuda y recursos en la lucha contra la pandemia‘.

También formaron parte de la acción solidaria otros futbolistas como Ezequiel Lavezzi, Vincenzo Montella, Ciro Inmobile, Lorenzo Insigne, Mario Balotelli y Fabio Quagliarella.