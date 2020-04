Insólitos elogios de Fernández a Moyano

Para el presidente Alberto Fernández, el sindicalista Hugo Moyano es un dirigente "inmenso" y "ejemplar". El jefe de Estado interrumpió la cuarentena y concurrió a la inauguración provisoria del Sanatorio Antártida, que pertenece al gremio de Camioneros y que va a permitir a la provincia de Buenos Aires disponer de algunas camas más para afrontar la pandemia.

Los elogios desmesurados de Fernández para Moyano desdibujaron la imagen de mesura con que intenta manejar la traumática paralización del país, que afecta a todos y amenaza a todo el aparato productivo.

La desmesura no ayuda. "Hugo es un dirigente gremial ejemplar. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos", enfatizó.

Moyano es uno de los sindicalistas más importantes de la historia del peronismo. No es muy seguro si los empresarios lo quieren o no, pero los que sin duda no lo quieren son sus colegas, por su violento estilo, entre otras cosas, para cooptar otros gremios.

El Presidente añadió que "les quisieron hacer creer a los argentinos que el problema eran los dirigentes políticos y los sindicalistas". Olvidó Fernández que el 90% de los argentinos piensa eso, y muchos lo piensan de Moyano y su familia. No sería saludable que un líder crea que a la gente se la lleva de la nariz. En realidad, confrontar a Moyano con "los empresarios" es un contrasentido: el camionero es un empresario heterodoxo y poderosísimo, que maneja hoteles, servicios, dos clubes y hasta la AFA. Y no faltan denuncias y juicios sobre supuestos negocios oscuros.

Pero el poder de Moyano se mostró en plenitud cuando el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner debió cederle el manejo del Belgrano Cargas. Lo que para el NOA y el NEA es un bien estratégico, para el dirigente debía desaparecer. Y lo explicó con todas las letras en un reportaje con El Tribuno, en 2006: el tenía que defender a "los suyos", los choferes (y propietarios) de camiones.