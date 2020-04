Aseguran que el combustible no baja pese a caída del petróleo

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha), Gabriel Bornoroni, aseguró ayer que la abrupta caída del precio internacional del petróleo "no va a hacer que baje el precio de los combustibles" en la Argentina.

El dirigente explicó que el país "tomó la decisión de congelar sus precios, aislarse del valor del dólar y tener la referencia en un barril criollo, por lo que estas variaciones externas no nos afectan tanto y no modifican los precios de los combustibles aquí".

En declaraciones radiales, Bornoroni consideró que esa decisión "fue acertada, no solo para evitar la suba de precios en el mercado local, sino también para preservar el trabajo".

"En otras oportunidades subió el precio del dólar y en otras subió el crudo, y sin embargo la Argentina mantuvo el precio de los combustibles", destacó el empresario.

Además, estimó que los precios actuales podrían mantenerse hasta fin de año, ya que -evaluó- "hay un barril criollo que permite la fluctuación del precio internacional y la estabilidad de precios en la Argentina".

La pandemia del coronavirus está pasando por la tierra como si fuera un mar de langostas que se va comiendo diferentes sectores económicos. Las aerolíneas, el comercio internacional, las fábricas y ahora el petróleo.

Con más de la mitad de la humanidad en sus hogares debido a la cuarentena (aislamiento obligatorio en muchos países), casi nula la aviación comercial y una caída global del movimiento marítimo, el consumo de combustible cayó y los lugares de almacenaje comenzaron a escasear.

En la jornada de ayer, los precios del petróleo crudo a nivel internacional continuaban en mínimos de dos décadas, ante la escasa demanda mundial provocada por la cuarentena que aplican numerosos países, para enfrentar la pandemia de coronavirus.

El valor del barril de crudo WTI -referencia para el mercado de Estados Unidos- descendía 20,85% para su entrega en junio próximo.

Quien también se refirió a la imposibilidad de que baje el precio del combustible en el país fue Vicente Impieri, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra): "Más allá de la caída de ayer (por el pasado lunes), creemos que el impacto a la baja no va a ser inmediato en el precio del surtidor en la Argentina. Hay una negociación pendiente entre las petroleras y el Gobierno por un precio de barril criollo que será clave para la ecuación del negocio petrolero en el país".

La discusión a la que hace referencia el empresario Impieri es la que establecería un valor para la producción local de US$ 45 por barril, unos veinte dólares arriba de lo que cotiza el Brent en los mercados internacionales.

"Un barril a US$ 45 cuando hoy cotiza alrededor de US$ 26 serían inviable. El contexto inflacionario y la carga impositiva del litro de nafta no permite una baja inmediata del precio local de los combustibles en línea con los que pasa con el barril internacional", agregó el titular de la Federación de Empresarios de Combustibles.