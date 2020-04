El Zonal del NOA también es virtual: cómo será la carrera de pilotos salteños, jujeños y tucumanos

El automovilismo es de las pocas disciplinas que, pese al confinamiento social, puede mantenerse vigente con aspectos cercanos a la realidad, con las carreras virtuales.

En el país y el mundo, a raíz de la cuarentena que obligó la pandemia de coronavirus, los principales pilotos matan el tiempo con las carreras de PC, y en Salta no piensan quedarse en la línea de partida.

Con la coordinación de Matías Clapier, se pondrá en la edición virtual del Zonal del NOA, la que reúne a pilotos no solo de Salta, sino también de Tucumán y Jujuy.

La legión salteña contemplará a los principales pilotos, lo que comparten pistas locales con competencias nacionales como Esteban Cístola (corredor actual de TC Pista), Lucas Petrachini (corre en el TP 1400 del Noa y en el Turismo Pista Clase 3), el legendario Pablo Vuyovich y su hermano Nicolás Maximiliano, los hermanos Daniel (último campeón del TP 1400) y Fredy, el Chavo Juan Isasmendi, Ignacio Bello y Eduardo Moreno (también compite en el TP Clase 3), y Marcos Urtubey también dirá presente, uno de los últimos inscriptos.



En diálogo con El Tribuno, Clapier explicó cómo se llevará a cabo la primera competencia digital en la zona. “Se me dio la posibilidad de armar esto con gente de la Liga ASRL (Argentina Simu Racing League)”, contó el corredor jujeño. La ASRL es una plataforma de juegos de competencias fierreras, a la que los pilotos deben unirse a través de sus ordenadores para formar parte de las carreras.

Otro dato no menor es que los programadores armaron los autos con los mismos colores y las mismas características de los que son utilizados por los pilotos en la vida real. Y no solo eso, sino que también se simuló con una increíble semejanza al autódromo salteño Martín Miguel de Güemes, donde se lleva a cabo el Zonal de verdad.

Mientras los corredores cumplen el aislamiento social obligatorio y a la espera de que regrese la actividad automovilística, desde sus casas tienen previsto formar parte de las cinco fechas que conformarán el campeonato virtual a partir del próximo martes, a las 22.



Y hay más detalles que sorprenden. El público en general podrá seguir la competencia en vivo con la transmisión que se llevará a cabo a través de las cuenta de Facebook y YouTube de ASRL. Para darle un toque aún más real, tendrá relatores y comentarios de periodistas especializados.

“Correremos más de 40 pilotos, todos somos del norte, la mayoría está en actividad y corre en el zona del NOA”, expresó Clapie. “La gran mayoría hizo base en la 1400 del zonal (la más competetiva en la actualidad)”, añadió.

Las carreras se llevarán a cabo cada 15 días desde el martes 28 de abril y, por si algo más faltaba para asmejarse a la realidad, también tendrá una clasificación, tres series y una final.



“La adrenalina también se tiene arriba del simulador y es muy real a la hora de doblar, frenar y los roces, la única gran diferencia es que no hay consecuencias físicas, pero también hay multas y recargos si uno hace las cosas mal”, contó Matías, quien competirá con un simulador con estuctura fabricada por especialistas, solida, fija y clavada en su habitación, como la que posee Esteban Cístola, uno de los créditos salteños, entre otros.

La conexión de los pilotos será, lógicamente, a través de internet y si se llega a cortar este servicio o la luz, “perdiste”, bromeó Clapier. ¿Y cómo es la pica entre los pilotos salteños y jujeños? Es nula, según Matías. La pica pasa más por lo individual, en la vida real. En la virtual sudecerá lo mismo.