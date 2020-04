Piden que las obras sociales reconozcan consultas online

A partir del lunes pasado la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo, constituye una de las 11 actividades exceptuadas del aislamiento social. Sin embargo, pacientes de distintas especialidades expresaron su preocupación porque "hay médicos que no están recibiendo ninguna obra social y directamente nos quieren cobrar la consulta aunque tengamos cobertura". Los profesionales, en tanto, argumentan que las obras sociales ponen trabas o no les quieren pagar por atención no presencial.

Gabriela T., madre de un joven que realiza un tratamiento por problemas neurológicos, se quejó: "Mi hijo tiene discapacidad y estamos con el tratamiento abandonado prácticamente por la cuarentena. Necesitamos volver urgente a su médico, pero la obra social no me facilita las órdenes, entonces no sabemos qué hacer. Le pregunté al doctor si lo puede atender por videollamada pero la obra social no nos reconoce la modalidad todavía".

Problemas

Desde el Círculo Médico de Salta explicaron que no hay ninguna denuncia efectuada por parte de pacientes, aunque expresaron que la pandemia del COVID-19 ha generado bastantes problemas, como en casi todos los ámbitos de la sociedad.

"La situación por el coronavirus ha generado tener que adecuarse a la realidad. Esto incluye las consultas online o virtuales, que desde el primer momento empezamos a trabajar. Este tipo de consulta es fundamental para que el paciente no tenga que asistir al consultorio, se respete el aislamiento y que el médico pueda trabajar y darle una posible solución al paciente", sostuvo el secretario del Círculo Médico, Juan Pablo Zorrilla. La entidad nuclea a unos 1.700 médicos de la provincia de Salta.

Añadió: "Hicimos nuestras propuestas y trabajamos desde el día 1 tratando de solucionar el tema de la atención pero las obras sociales y prepagas no cubren las consultas online o quieren cubrirlas a valores hasta el 50 por ciento de lo que están pagando".

Ante la negativa de las obras sociales de adherirse a la modalidad virtual, los profesionales médicos destacan la necesidad de tener responsabilidad ante la pandemia.

"El paciente no puede determinar qué constituye una urgencia o no, entonces planteamos que la consulta online es un buen método para poder seleccionar, derivar, hacer seguimiento y recetas online, pero las obras sociales, incluida el IPS, no la cubre, entonces ahí está el problema. Algunas dicen que las cubren pero quieren pagar solo la mitad", destacó Zorrilla.

Señaló que "en casos puntuales de obras sociales que no han querido convenir, se ha liberado a los socios a cobrar la consulta y que el afiliado pida su reintegro en la obra social".

Hizo hincapié en que la situación por el COVID-19 afecta a toda la sociedad y que "las soluciones son complejas pero deben ser inmediatas y se necesita de ambas partes".

Zorrilla dijo que "acatar las medidas de aislamiento es fundamental porque estamos viendo frutos, pero no tenemos respuesta de las obras sociales y lamentablemente quedan en medio de la situación los pacientes. Creo que el esfuerzo lo tenemos que poner todos y la consulta online es un acto médico donde el profesional tiene responsabilidad como en cualquier consulta entonces. ¿Si la obra social pretende pagar la mitad, será que al afiliado le cobrará también la mitad de la cuota? Este tipo de consulta no deja de ser un acto médico y como tal se debe pagar. No vamos a permitir que obras sociales paguen menor valor de lo establecido por una consulta. En el caso del IPS hablamos de 400 pesos. Creo que el esfuerzo y el mensaje de nosotros, que somos actores importantes de esta situación, tiene que ser claro y tenemos que cuidar al paciente".

Desde el Círculo Médico sostienen: "La solución a la problemática es muy factible y tiene que ver con dar prioridad y llegar a un consenso de lo que son las consultas online y darle un marco de formalidad, de estructura confiable. Nosotros propusimos una estructura. Es importante que se sepa que, si nosotros no nos ponemos de acuerdo con las consultas online, va a haber serias complicaciones para el aislamiento porque la gente va ir a los consultorios", finalizaron.

Telemedicina

El martes pasado el Ministerio de Salud de la Nación, en el reporte diario sobre COVID-19, estableció que los tratamientos de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles deben estar garantizados y que a través de telemedicina los pacientes pueden continuar con los controles.