Sebastián Barrios; “Acordamos una baja del salario como garantía laboral”

La federación de petroleros privados aceptó la disminución en los haberes de varios sectores. Trabajadores de la industrialización privada de petróleo y gas que se encuentran sin actividad por pertenecer a los grupos de riesgos o por no haber sido afectados al sistema de guardias que dispuso la industria -unos 50.000 trabajadores de todo el país- percibirán con los haberes del mes de abril, solo el 60 por ciento de los sueldos en comparación al mes de marzo y febrero pasados.

Sebastián Barrios, secretario del sindicato que nuclea a trabajadores de la industrialización privada de petróleo y gas de las provincias de Salta y Jujuy, precisó que “la comisión de la federación nacional aseguró básicamente la continuidad laboral y que los haberes de los trabajadores en cuestión en ningún caso serán menores al 60% de lo que hayan percibido en febrero de 2020. Como sindicato de base, hemos manifestado públicamente y en reuniones conjuntas, que comprendemos la extraordinaria y apremiante situación que atraviesa el sector empresario y por ende también nuestros afiliados y sus familias; en tal sentido ratificamos nuestro compromiso, que aún durante este período en donde se verán disminuidos los ingresos de la institución, se garantiza la cobertura de la obra social y el beneficio del 90% de cobertura en medicamentos que desde nuestro Sindicato reconoceremos, en el entendimiento que todos debemos aportar algo”.

¿Cómo se llegó a ese acuerdo de disminución de salarios?

El acuerdo se realizó a nivel nacional mediante la Federación que nuclea a todos los sindicatos del país porque en realidad la semana anterior, algunos sindicatos ya habían acordado con el sector empresario que el máximo que iban a abonar a los trabajadores de los diferentes sectores de la industria era un 40 por ciento. Nosotros, como sindicato de las provincias de Salta y Jujuy y otros de otras regiones productoras, rechazamos ese acuerdo por lo que el sector empresario mejoró la propuesta llegando a ese 60 por ciento. Lo fundamental es que todos mantendrán su fuente de empleo, la obra social, y en particular desde el sindicato del norte del país les aseguramos una cobertura en medicamentos de un 90 por ciento.

¿Cuántos trabajadores pertenecientes al sindicato de Salta y Jujuy están comprendidos en esa disminución de salario?

En el caso particular nuestro, en cuanto a personal de base sumado al que se desempeña en cargos jerárquicos, estamos rondado las 600 personas pero a nivel nacional son alrededor de 50.000 trabajadores de la industria. Cuando le hemos informado lo que habíamos acordado y a pesar de que era mejorar el ofrecimiento inicial, la reacción de nuestros compañeros no ha sido la mejor lo que resulta más que lógico porque todos planificamos la vida familiar en base a lo que percibe el sostén de familia como remuneración y no es fácil ni sencillo adaptarse a ganar un 40 por ciento menos. Pero esa es la realidad que nos toca por eso la negociación la hemos hecho por el término de 60 días. Y como sucede en otras actividades industriales somos concientes que la actividad hidrocarburífera va a cambiar radicalmente, no en la Argentina sino en el mundo.

¿Cómo es el cronograma de quienes trabajan normalmente?

Quedan en actividad solamente los operarios y trabajadores ligados en forma directa a la producción pero en lo que hace a mantenimiento se hace lo justo y muy necesario precisamente para garantizar la producción y nada más. El personal administrativo no está trabajando o lo están haciendo desde sus casas por eso estamos negociando con las empresas que se rote a la gente de mantenimiento por ejemplo, para que puedan sumar horas y aumentar un poco sus ingresos.

Hoy el petróleo no tiene precio....

Así es y nadie se anima a decir lo que puede suceder la próxima semana. Hoy, una empresa que produce petróleo por cada barril está perdiendo 60 centavos de dólar. Por eso estamos convencidos que garantizar la fuente de trabajo por dos meses y que se cobre el 60 por ciento es un arreglo aceptable porque el contexto es tan volátil, tan incierto que no sabemos lo que puede suceder mañana. En la cuenca del NOA, si bien somos eminentemente gasíferos, operadoras como Tecpetrol también producen petróleo en sus diferentes áreas por eso la situación es tan difícil para todos, más allá que la situación más dramática se vive en el sur del país en Yacimientos como Vaca Muerta.

¿Y en cuanto a la actividad gasífera?

Quienes están en un buen momento son los del sector de distribución de gas en garrafas porque, precisamente por la permanencia de las familias en el confinamiento social obligatorio, se registra un mayor consumo. En cuanto a la distribución de gas comprimido que es el de red los usuarios, deben quedarse tranquilos porque está todo prácticamente normal.