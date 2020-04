Campaña solidaria para la Fundacion Hope

Barbijos quirúrgicos para niños, alcohol en gel, artículos de higiene personal, jabón para lavar la ropa baja espuma, detergente, lavandina, alimentos no perecederos y en particular leche deslactosada son las necesidades que tienen los niños de la Fundación Hope por estos días de pandemia. En diálogo con El Tribuno, Marcela León, vicepresidenta de la Fundación, explicó que este sábado desde el Facebook de Nelly Herrera se organiza una movida on line para recibir las donaciones de quieres quieran sumarse. “Desde hace varios años que contamos con el apoyo de Nelly, en esta ocasión por las medidas de alejamiento social buscamos la forma que aquellos que nos ayudan pueden acercarse”, expresó Marcela.

Además de las donaciones también se podrá realizar aportes monetarios a través de Mercado Libre o a través del CBU de la Fundación.

La vicedirectora de Hope destacó que los padres que los chicos que están en tratamiento cuentan con barbijos pero los niños que son de entre 7 y 13 años requiere de los modelos quirúrgicos, que no se logran encontrar en las farmacias, ante la demanda de estos implementos.