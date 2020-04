Las empresas demoran la carga del CBU de sus empleados y complican el pago de la ayuda estatal

El Gobierno advirtió hoy que empresas "no están cargando las CBU de los empleados", por lo que se podría "retrasar" el pago del salario complementario de hasta 50% que abonará el Estado.

La CBU es la Clave Bancaria Uniforme, esencial para que se pueda transferir a una cuenta.

La ayuda será brindada a aquellas empresas registradas en el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo (ATP).

"Estamos muy preocupados porque esto retrasará la liquidación. La plata la tenemos, pero si las empresas no pasan la CBU no se puede hacer el giro. Sólo informaron la CBU de 1 de cada 3 trabajadores beneficiados", confiaron a NA fuentes de Casa Rosada.

Precisaron que "del 1.600.000 de empleados aprobados, las empresas solo cargaron los CBU de 600 mil trabajadores", y destacaron que si no se proporcionan los datos "las empresas tendrán que pagar integralmente los salarios de sus empleados".

"Confiamos en que las empresas carguen los datos necesarios para acceder a los beneficios lo antes posible. Esto es imprescindible para que el Estado se haga cargo del pago de hasta el 50% los salarios de los trabajadores de esas empresas", señalaron fuentes oficiales.

La "preocupación" fue planteada en una nueva reunión de gabinete económico que fue encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con el propósito de impulsar nuevas acciones para dar respuestas a las demandas de los sectores productivos más afectados por la pandemia del coronavirus.

El encuentro, que se desarrolló en el Salón de los Científicos Argentinos de la Casa Rosada y se prolongó más de 3 horas, se produjo en medio del reclamo empresario y de pymes por el impacto económico de la cuarentena, cuya extensión fue oficializada por el jefe de Estado hasta el 10 de mayo.

Participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; Trabajo, Claudio Moroni; y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El Estado informó la semana pasada que se hará cargo del pago de hasta la mitad del salario de más de 1.600.000 trabajadores que se desempeñan en 180 mil empresas, con un tope de hasta dos sueldos básicos.

El programa ATP es una de las herramientas previstas por el Estado para amortiguar el impacto económico del aislamiento social preventivo y obligatorio.

El monto de la asignación será equivalente al 50% del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente a febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos, o al total del salario neto correspondiente a ese mes.