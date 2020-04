Ayala: "El objetivo principal es meternos en el Mundial"

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, remarcó hoy que "el objetivo principal" es que el elenco nacional clasifique al Mundial y dio detalles de la comunicación que mantienen con el plantel durante la cuarentena por coronavirus que se dictó en este y en gran parte de los países del mundo.

"Estamos bien, con unas ganas tremendas pero es lo que nos pasó y nos toca vivir. Estábamos bien para empezar las Eliminatorias", afirmó el ex defensor en diálogo con CNN Radio respecto a la suspensión de las actividades deportivas por la propagación de la enfermedad.

Y agregó: "La comunicación con los jugadores es por mensaje.

Es muy bueno el grupo que se está formando en el plantel de la Selección argentina. El objetivo principal es meternos en el Mundial".

Además, Ayala habló del jugador del Barcelona de España, Lionel Messi, con quien compartió campo de juego y hoy forma parte del elenco que dirige el entrenador Lionel Scaloni.

"Hubo charlas en las que Scaloni me dijo que hay que mirar a Messi como uno más, está bueno tenerlo y saber utilizarlo en la cancha", consideró.

En tanto, manifestó: "En el Mundial 2006, Messi casi no hablaba. Ahora sabe el lugar que ocupa, ganó mucho experiencia y se volvió más participativo con el correr de los años".

Por otra parte, también opinó de la actualidad del central del Ajax de Holanda, Lisandro Martínez y remarcó: "A Lisandro Martínez lo veo con muchísima más calidad que yo, tiene elegancia y llama la atención".