Murió la actriz Fabiana Ortiz

En el día de su cumpleaños número 72 falleció la actriz Susana Ortiz, según informaron desde las redes sociales de la Asocación Argentina de Actores. Mamá del también actor Alejo Ortiz, se hizo conocida por su cantidad de interpretaciones en teatro y televisión.

“Lamentamos el fallecimiento de la actriz Susana Ortiz, de extensa y prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión. En 2009, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación la distinguieron con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable”, la despidieron desde la cuenta de Twitter de Actores.

Horas antes de su partida, su hijo Alejo había compartido un posteo con una foto de ella para saludarla por su cumpleaños y para contar que desde hacía tiempo no la estaba pasando bien. En su texto, de alguna manera él se despide: “Hoy es el cumpleaños de Susana Ortiz , no sé si sea feliz o no. Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de algunos médicos y algunas personas de nuestra bendita Obra social”.

“Está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila, y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños, es eso: que se vaya en paz y tranquila. Feliz 72 mamá. Te quiero”, cerró el actor y de inmediato la foto se llenó de comentarios de apoyo a la artista y a su familia