Abuelos hicieron más de 6 cuadras de fila y los bancos abren el fin de semana de 8.30 a 13.30

La cuarentena en Salta, al igual que en la mayoría de las principales ciudades del país, se rompió; y se hizo con la población más vulnerable. Ayer a la mañana se produjo una grieta en el aislamiento, y por ahora no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias. Los responsables de esta barbarie hicieron fracasar la cuarentena.

El desastre que se generó ayer hizo que el Banco Central dispusiera que los bancos abran el fin de semana y hasta el miércoles, respetando un cronograma de pago, para evitar amontonamientos. En Salta, las entidades bancarias abrirán sus puertas de 8.30 a 13.30, al tiempo que señalaron que de ser necesario permanecerán atendiendo hasta las 15.30.

En el centro capitalino, se podían observar ayer largas filas de gente, que en algunos casos superaron las seis cuadras. En su gran mayoría, estaban formadas por personas de la tercera edad que esperaron extensas horas para la apertura de las entidades bancarias para cobrar jubilaciones y planes, en medio del aislamiento obligatorio por el coronavirus.

Durante semanas hablaron de cuidar a nuestros abuelos, que son las personas con más riesgos de sufrir complicaciones con el COVID-19, sin embargo ese cuidado se cayó este viernes a la madrugada.

Los bancos que abrieron sus puertas se vieron saturados por la cantidad de personas que asistieron. El temor de la gente a quedarse sin efectivo, la falta de previsión y organización crearon un caos en la ciudad.

Mucha gente en la calle

Foto: Jan Touzeau

El Tribuno realizó una recorrida por el microcentro de la ciudad. Y sumando las cuadras de filas que había, en por lo menos cinco bancos, se llega a un total de 25 cuadras de personas esperando para ingresar al banco o sacar plata de un cajero. En algunos lugares se mantenía el distanciamiento social, aunque nunca llegaba a ser más de un metro.

Esto hizo que cientos de personas circularan por el centro, sin tener en cuenta las entradas de los bancos donde la aglomeración era descabellada.

Esto generó un movimiento excesivo de gente, no solo del centro sino de los barrios. La circulación vehicular también fue un problema. Después de vivir semanas con casi nada de tránsito, cientos de autos se volcaron a las calles.

En muchos lugares se provocaron congestionamientos por los retenes que dispuso la policía. Autos que querían circular por distintas arterias que después se veían cortadas por vallas. Hubo momentos de tensión y confusión entre los conductores y la policía.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que unos 500 efectivos estuvieron abocados al operativo de seguridad, pero a simple vista se pudo advertir que se quedaron cortos.

Olvidados

Bronca, resignación e impotencia fueron algunas de las sensaciones que tenían las personas que tuvieron que hacer largas filas para cobrar. Hablaban de maltrato y falta de organización.

En algunos lugares las postales eran dramáticas. Abuelos que se desmayaban, en sillas de ruedas, con muletas, casi sin poder moverse con normalidad, mujeres embarazadas o con niños en brazos. La gesta casi patriótica que lanzó el Gobierno pidiéndole a sus ciudadanos que se queden en sus casas para no poner en peligro a sus ciudadanos, se vio amenazada.

La pobreza que vive Argentina, pero sobre todo Salta, volvió a darnos una cachetada de realidad, ya que la gente por temor a perder su salario decidió poner en riesgo su salud y la de su familia.

Pero la seguridad sanitaria de las personas que salieron a la calle no es la única que puede verse afectada. El personal policial y bancario también podría correr riesgos, ya que en muchos momentos se vio sobrepasada por la cantidad de personas que circulaban.

¿Quién fue el que diagramó este esquema de pagos? ¿El Ministerio de Salud estaba al tanto de esta situación? ¿La autorizó? ¿El personal bancario por qué estuvo exceptuado durante estas dos semanas de cuarentena si se sabía que tantas personas cobran por caja? ¿Quién decidió que no eran personal esencial? Son algunas de las preguntas que surgen después de la irracionalidad que se vivó ayer.

Esperemos que los funcionarios tomen conciencia de esta situación y que diagramen un esquema para todas esas personas que estuvieron en las calles durante esas horas. Que sean controladas durante los próximos días o, por qué no, que se les realice un test para descartar que se hayan contagiado. Ahora se deberá actuar en consecuencia y no subestimar lo que pasó. "Siempre piensan en la misma respuesta, son de muy corto alcance. Mientras el mundo discute de inteligencia artificial, nosotros estamos en la minúscula. Los bancos deberían haber abierto durante 24 horas. El jubilado no duerme para cobrar. Son los canales que ellos conocen. Si abrían más tiempo nadie se amontonaba, pero hay mezquindades gremiales, políticas: somos víctimas de un modelo de país", dijo el director de Finex, Álvaro Pérez, al ser consultado.

Servicio esencial

El senador Juan Carlos Romero junto a numerosos colegas de la oposición presentaron ayer un proyecto para que el Poder Ejecutivo incorpore los servicios bancarios como esenciales y, por lo tanto, exceptuados del aislamiento social preventivo, por el coronavirus.

El proyecto en su artículo dos también contempla que se utilicen cajeros móviles, otros como rapipago, billeteras electrónicas y cualquier otro mecanismo disponible así como que se investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos que llevaron a los hechos de ayer en que jubilados y pensionados acudieron a cobrar haberes , en forma masiva, ponien do en riesgo su salud.

Servicio de Saeta para los jubilados

Frente a la nueva disposición del Banco Central para el pago a jubilados y pensionados en las distintas instituciones bancarias, Saeta informó que adaptará su servicio para ese sector, al cronograma dispuesto para cada día. En cada unidad un guarda controlará que solo accedan a los coches los beneficiarios cuyos DNI correspondan a la numeración del día, según el cronograma:

Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas

Sábado 4 de abril - terminación 0 y 1

Domingo 5 de abril - 2 y 3

Lunes 6 de abril - 4 y 5

Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9

Los colectivos circularán de 8.30 a 16.30. A esta hora saldrán del centro con destino a los barrios.