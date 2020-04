Los bancos pagarán solo a jubilados el fin de semana

Tras la caótica jornada, el Banco Central dispuso anoche que solo jubilados y pensionados que aún no cobraron lo hagan a partir de hoy, entre las 10 y 17, en Capital y conurbano, según el número final de DNI.

Para intentar evitar un nuevo colapso, la autoridad monetaria que conduce Miguel Ángel Pesce decidió que el horario de atención se extenderá hasta las 17, y será exclusivamente para jubilados y pensionados que reciben sus haberes por ventanilla.

Con este nuevo organigrama, el Gobierno espera evitar tantas aglomeraciones para que los jubilados y pensionados puedan cobrar con menos inconvenientes.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el cobro se realizará a partir de un esquema que tendrá en cuenta el número final del DNI del beneficiario. En tanto, la entidad informó que a partir de ahora el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) solo se cobra en cajeros automáticos. Además, se comunicó que el BCRA ha iniciado acciones sumarias a las entidades financieras que no han prestado el servicio acorde a las circunstancias.

El cronograma establecido para los pendientes de cobro de marzo y jubilaciones no contributivas es el siguiente:

Sábado 4 de abril (hoy): 0 y 1.

Domingo 5 de abril: 2 y 3.

Lunes 6 de abril: 4 y 5.

Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9.

Beneficios correspondientes a abril:

Lunes 6 de abril: 4 y 5 pensiones no contributivas.

Martes 7 de abril: 6, 7, 8 y 9 pensiones no contributivas.

Miércoles 8 de abril: 0 jubilaciones y pensiones contributivas menores a 17.859 pesos.

Se informó que a partir del lunes 13 de abril se continua con el cronograma anunciado por Anses.

Reuniones y enojo

El presidente Alberto Fernández convocó ayer de urgencia a la Quinta de Olivos al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al titular de la Anses, Alejandro Vanoli, para definir un mecanismo de cobro de jubilaciones más organizado, luego de las críticas que recibió el Gobierno por las aglomeraciones registradas en las puertas de los bancos en medio del aislamiento por la cuarentena.

Con un fuerte malestar, el mandatario responsabilizó a ambos funcionarios por el caos sucedido ayer, y que podría derivar en un aumento de contagios del coronavirus debido a la situación de desprotección en la que quedaron miles de adultos mayores que buscaban cobrar sus haberes, trascendió.

El jefe de Estado mantuvo un extenso encuentro con Pesce y Vanoli para revertir la situación, y de allí luego surgió el comunicado en el que se informó el nuevo mecanismo de cobro a partir de hoy, ordenado por los números de terminación de los DNI.

Tras los retos a ambos funcionarios, el objetivo de la audiencia que encabezó Fernández fue evitar que en los próximos días se reiteren esas aglomeraciones frente a los bancos de las personas que son consideradas de mayor riesgo frente a la pandemia.

Según trascendió, el enojo del Presidente se extendió también al titular del sindicato La Bancaria, Sergio Palazzo, quien buscó despegarse de la situación y consideró que la Anses fue responsable del desorden y, además, aludió que en los últimos días los bancos no estuvieron abiertos por decisión de sus dueños y no del gremio.

El propio Pesce confirmó que el Presidente estuvo muy molesto por la forma en que se organizaron los operativos de pago, lo cual puede poner en jaque el aislamiento que con sacrificio vienen cumpliendo desde hace dos semanas millones de argentinos en sus domicilios. "El Presidente me llamó muy temprano preocupado por la situación. Sí, estaba enojado, qué le parece", contó el titular del BCRA en una entrevista radial. Más temprano, Vanoli lanzó un desesperado pedido para que quienes puedan, "eviten" durante la jornada ir a los bancos.

Bancos abiertos

El senador Juan Carlos Romero junto a numerosos colegas de la oposición presentó ayer un proyecto para que el Poder Ejecutivo incorpore los servicios bancarios como esenciales y, por lo tanto, exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 297/2020 y ampliado por el Decreto 297/2020, referido a la pandemia del COVID-19. El proyecto en su artículo dos también contempla que se utilicen cajeros móviles, otros como rapipago, billeteras electrónicas y cualquier otro mecanismo disponible así como que se investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos que llevaron a los hechos de ayer en que jubilados y pensionados acudieron a cobrar haberes en forma presencial a las sucursales de los Bancos autorizados, en forma masiva, produciendo aglomeraciones que han puesto en riesgo la salud de adultos mayores y de la comunidad toda.

Bronca y pedidos de renuncia

El arco opositor repudió la situación generada ayer en los bancos del país.

Referentes de distintos espacios de la oposición le reclamaron ayer al Gobierno “medidas urgentes” para solucionar la crisis de los bancos, y expresaron sus “indignación” por las largas filas que soportaron los jubilados, que -según afirmaron- “evidencian la impericia para resolver este tema”.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, resaltó: “Las aglomeraciones en los bancos de las personas que están en mayor riesgo, los adultos mayores, muestran lo que no debe suceder en cuarentena. El Gobierno debe tomar urgentes medidas para no poner en riesgo la salud pública. No perdamos en horas lo que avanzamos en 15 días”.

“Es gravísimo y extremadamente irresponsable arriesgar la salud de los jubilados como se hizo hoy (por ayer). No puede volver a darse semejante nivel de improvisación”, advirtió el diputado bonaerense Miguel Bazze.

En tanto, senadores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en el que le solicitan al Ejecutivo que incorpore los servicios bancarios como “esenciales” y los exceptúe del aislamiento obligatorio, en el marco de la pandemia.

La iniciativa propone al Gobierno que además autorice la utilización de “cajeros móviles, Rapipago, billeteras electrónicas y cualquier otro mecanismo disponible” con el fin de evitar concentraciones de gente en los bancos como las que se registraron ayer.

Renuncia

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, pidió ayer la renuncia del secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y del director de la Anses, Alejandro Vanoli, por el caos desatado frente a los bancos, con miles de jubilados y beneficiarios de la AUH haciendo colas interminables en medio del frío, corriendo el riesgo de contagiarse el coronavirus.

Semino justificó su pedido ante “la grave situación de violación de la cuarentena por parte de funcionarios del propio Estado, que hicieron que miles de jubilados estén durante toda una noche esperando para cobrar lo que les corresponde”.