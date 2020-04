Una mujer denunció amenazas en Tartagal

Durante la mañana del jueves, Angélica Antonia Abud advirtió el faltante de algunas macetas afuera de su casa y salió a ver, ocurrió en el barrio 128 Viviendas de Tartagal. Eran cerca de las 9.30, cuando observó que un conocido muchacho, identificado por la denunciante como Maximiliano Cuéllar, se acercaba hacia donde estaba ella, al pasar la empujó y la hizo caer. Fue el comienzo de una nueva pelea entre ambos que al parecer surge de una vieja enemistad.

La mujer de 65 años terminó radicando la denuncia por amenazas en el contexto de violencia de género en la comisaría 45 de Tartagal. En la descripción de los hechos, suscitados en la intersección de calles Alvear y esquina Avellaneda, la mujer sostuvo que mientras observaba "por dónde podrían haber saltado los ladrones" pasó caminando el denunciado, quien dijo se trata del hijo de Ricardo Cuéllar, el actual director de Prensa de la Municipalidad en esa ciudad.

"En ese momento no quise ni mirarlo porque sé que es una persona sumamente atrevida pero cuando cruzo a mi lado me empujó y me hizo caer", sostuvo la mujer en diálogo con El Tribuno. Al levantarse comenzó a caminar hacia el interior de su domicilio. "Solo alcancé a decirle que tendría que haber pedido permiso y se volvió", continuó. Cuéllar se dio vuelta y se acercó nuevamente. "Me escupió en la cara y me amenazó de muerte: vieja hija de p... te voy a cagar matando"", denunció Angélica Abud, quien solicitó auxilio a su marido y a su hijo, quienes estaban en la casa.

El agresor se volvió a acercar para empujarla, sacó un celular y le hizo fotos justo cuando la mujer le puso la mano sacándole el teléfono. Fue cuando aparecieron en escena el marido y el hijo de la vecina. El acusado comenzó a vociferar insultos y amenazas contra ellos y se retiró quedándose sentado en el banco de una plaza, al frente del domicilio de la mujer desde donde la seguía provocando, según la denunciado.

Antes de comenzar a detallar lo sucedido en la comisaría 45 de Tartagal, Abud aclaró que padece de discapacidad: "Tengo artrosis reumatoide".

Respecto a su esposo, el hombre aportó que cuando ellos llegaron al barrio, el agresor tenía 12 años y desde entonces exteriorizaba acciones hostiles en contra de su familia. Por ejemplo, dijo el vecino, apedreaba la casa, pateaba los portones, el garaje. Agregó que en varias ocasiones el padre del acusado los escrachó por la radio sin motivo alguno, desde hace más de 20 años.

En su denuncia la mujer damnificada solicitó a la fiscalía actuante "que tome las medidas que sean pertinentes", y que al acusado le impongan una perimetral, dado que no es la primera vez que esa familia recibe amenazas de su parte.

Hasta el cierre de esta edición, no habían sido notificados.

Estuvo detenido por violar a una amiga

“Ellos estaban en desacuerdo que yo viniera a vivir a este barrio y ese señor -por Ricardo Cuéllar- no tuvo mejor idea que escracharme, difamarme en aquel entonces a través de un programa de radio que hacía. Me sentí humillada y observada por todos, fue horrible”, dijo Angélica Abud.

Siente mucha bronca por lo que le toca atravesar después de tantos años viviendo en ese lugar, “hasta llegué a pensar en mudarme pero tampoco es justo, tengo a mi familia y toda una vida realizada aquí, no es justo que por esas basuras de personas una se tenga que mover de un lugar a otro”, sostuvo la señora.

En enero de 2018 Nahuel Maximiliano Cuéllar de 28 años fue detenido e imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por amenaza a punta de pistola. El hecho ocurrió en Tartagal, cuando el joven invitó a una amiga a su casa y la violó. El arma fue hallada en el patio de un vecino, por donde el acusado se dio a la fuga.