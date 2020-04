Matías Vicedo armó el búnker en Campo Quijano

Es uno de los goleadores de Juventud Antoniana en el torneo Regional Federal Amateur. Matías Vicedo lleva convertidos 5 goles y cuando se había “amigado” otra vez con la red, en la victoria del santo frente a San Antonio 3 a 1 (con 2 anotaciones) se produjo la suspensión del fútbol. “Estoy viviendo en Campo Quijano en un casita que pude alquilar. Uno está retranquilo, con los chicos aprovechándolos a full a ellos, es un lugar cómodo, la gente se concientizó mucho sobre este tema de salud”, comentó Matías Vicedo, en una comunicación telefónica con El Tribuno.

Vicedo se refirió a la modalidad de entrenamiento en forma individual: “Se entrena con planes de trabajo que nos hace llegar el preparador físico, creo que es más importante el tema mental, el tratar de aislarse un poco de esta situación que vivimos y enfocarse en nuestro trabajo. Es complicado, pero estamos buscando meterle mucha pila a todo esto”.

En la charla con Vicedo reconoció que no es lo mismo entrenar en un campo de juego en condiciones que en el hogar. “Cambia muchísimo. Es totalmente diferente a contar con un espacio y los elementos para entrenar. Una práctica de fútbol no es lo mismo como estar adentro de casa; pero hay que arreglársela de la mejor manera en lo que uno puede hacer y seguir en forma”, explicó Matías Vicedo.

Y este tema prosiguió: “Si uno es profesional trata de dejar las excusas de lado y hacer las cosas como corresponde, primero con lo que nos manda el preparador físico y el cuerpo técnico que para nosotros son órdenes, tenemos que cumplir y ver la manera de solucionarlo. Después, seguramente al volver el profesor sabrá que no estamos entrenando de la manera que debemos entrenar, a pesar del esfuerzo. Seguro que implementará un tiempo de readaptación, se podrá decir, para que recuperemos al ciento por ciento de preparación, tal como lo veníamos haciendo”.

Habló del momento por el que atravesaba. “Venía haciendo goles que para mí era importante. El equipo venía jugando bien y ganando. Todo esto nos pegó como un baldazo de agua fría, rápidamente hay que levantar cabeza. Veníamos haciendo bien las cosas y confiamos y creemos que este es el camino para lograr nuestro objetivo final”, declaró Vicedo.