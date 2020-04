Luego de un viernes caótico en el centro, llegó la calma a los bancos

Ayer, el microcentro salteño mostró una cara mucho más amable para la tercera edad, contraria a la congestión y las filas de varias cuadras que se vieron el viernes. Donde sí hubo largas esperas fue en los Rapipagos.

Luego de varios días de paralización bancaria, el viernes, más de un millón de jubilados se entremezclaron con los beneficiarios del ingreso federal de emergencia, de diez mil pesos, que se otorgó por primera vez para ayudar a trabajadores independientes en medio del parate de actividades por la pandemia del COVID-19.

El día después en que uno de los grupos de riesgo rompiera masivamente el aislamiento social obligatorio para cobrar sus haberes, puestos bajo la lupa, los responsables de la logística de pago salieron a cambiar las disposiciones. Se resolvió que los bancos atiendan sábado y domingo y modificar el calendario de pago.

"Improvisación por un acto de confianza", indicó el presidente Alberto Fernández y, en una autocrítica, dijo que hubo poca información. "Se difundió vía gráfica y no se tuvo en cuenta la radio, la TV e internet", acotó. A través de Tiwtter catalogó la situación de "inadmisible".

Luego de permanecer durante dos semanas cerrado, el Banco Santiago del Estero (BSE) abrió sus puertas el viernes y se vió desbordado de gente que esperaba incluso desde la noche anterior. "Impotencia de no poder dominar las masas", definió en un día más calmo el gerente del banco, Ramiro Rueda.

Ayer, el BSE abrió a las 8.30. En una hora, la mayoría de los clientes ya estaban atendidos, contó un Policía desde las inmediaciones.

"Si no se hubiera pagado el bono y solo las jubilaciones de marzo, esto no hubiera pasado", analizó Rueda. En el mismo sentido, indicó que hubo desinformación. "Se acercó gente que no debía venir, como jubilados que pensaron que se iban a pagar haberes adelantados", indicó el gerente.

El abarrotamiento de personas que se generó también puso sobre la lupa la bancarización. La polémica alcanzó incluso a los gremios que, se indicó, habrían presionado para que lo empleados banacarios no trabajen, en "resguardo de su salud".

"Muchos tenían débito"

En este sentido, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que hubo una "cacería mediática" contra los empleados bancarios. "El 70 por ciento de los que fueron al banco ayer (por el viernes) tenían tarjeta de débito", defendió su postura, y pidió más empleados en las cajas en los días de cobro.

"Muchos de los jubilados que no habían podido cobrar tenían débito. No se animan. Se los educó, se puso gente en los cajeros para enseñarles. El que tiene apoyo familiar por ahí lo evita", contó Rueda.

"Son tercos, no quieren usar el débito. Vos hacés ingresar solo al titular y muchísima gente queda afuera", indicó un guardia de seguridad en referencia a los familiares que acompañan al banco a los mayores.

En un inédito día de trabajo de fin de semana, los empleados bancarios repartieron alcohol en gel a los clientes que ingresaban a las sucursales.

Tanto en capital como en el interior, la Policía dispuso 600 efectivos para asistir y hacer respetar las normas de distanciamiento social. Se dispusieron sillas y se les dio agua y café.

Sáenz recorrió bancos

Ayer por la mañana, el gobernador Gustavo Sáenz recorrió sucursales bancarias. Mediante sus redes sociales informó que lo hizo para supervisar que se respete la distancia y se priorice la atención "de los abuelos". "Una medida desatinada vuelve a cero todo el esfuerzo que estamos haciendo", advirtió en referencia al escenario del viernes.

Además, indicó que les pidió a funcionarios e intendentes que se sumen al recorrido "para exigir que cumplan con las medidas de seguridad y salubridad".

El mandatario provincial repartió barbijos y alcohol en gel.