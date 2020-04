Imperdibles conversaciones poderosas: mañana, "educándo-nos en casa"

Educar en tiempos de cuarentena se ha convertido en un desafío no solo para nuestros docentes y niños, sino que también para la familia. ¿Cómo enfrentamos esta posibilidad? La familia Fuentes - Cammisa, quien desde hace años trabajan con el homeschooling nos compartirá en una interesante charla sus re-evolucionarias experiencias. No to pierdas: mañana, martes, desde las 20, a través de Facebook Live de El Tribuno, por Youtube y nuestra página web.