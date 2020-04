¿Relajados? Los salteños empiezan a infringir el aislamiento obligatorio

Del aislamiento total a la temeraria relajación. En solo unos días, las postales de las calles de Salta cambiaron drásticamente y pasaron de desiertas a peligrosamente colmadas en algunas zonas, principalmente del centro de la ciudad. La habilitación de bancos para el cobro de algunos beneficios primero y la proximidad de las celebraciones de Pascuas, entre los principales motivos.

En este marco, los operativos, controles y sanciones que las autoridades aplican sobre los infractores a los decretos nacional y provincial que obligan a las personas a permanecer en sus hogares para evitar riesgos de propagación del COVID-19, parecen no surtir efecto o ir perdiendo fuerza de a poco.

Al término de la reunión diaria del Comité Operativo de Emergencias en el Servicio 911, el secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, indicó a El Tribuno que el número de personas que fueron demoradas por incumplir con el aislamiento ya asciende a 4.150 y advirtió que en los casos de reiterados incumplimientos, los infractores se ponen a disposición del fiscal de turno y que, en muchas oportunidades, han sido detenidos.

"Hoy continuarán los operativos en bancos y estamos reforzando los anillos y retenes que tenemos en los distintos puntos de la provincia por la proximidad de las Pascuas", explicó Cruz y advirtió que están siendo "muy estrictos en el cumplimiento de la exigencia de la documentación respaldatoria que se necesita para circular".

El secretario de Seguridad aclaró que "no hay prohibición de circulación sino una restricción, con lo cual, quienes tengan una necesidad inmediata o urgente de trasladarse de un lugar a otro tendrán que justificar ante los distintos controles cuáles son los motivos por los que tienen que moverse".

"Quien sale debe tener su documentación respaldatoria, tanto si va en vehículo como a pie. Además, cuando se va de compras hay que ir en forma individual, no se puede ir con la familia. Hay que evitar estas acciones, sobre todo en esta etapa en la que entramos a una curva en la que se podría llegar a ascender o a producirse contagios comunitarios, tenemos que evitarlo con el aislamiento, con responsabilidad y compromiso hacia la sociedad", instó.

Consultado sobre la afluencia de personas al centro de la ciudad por las compras de Pascuas (ver página 12), Cruz sostuvo: "Apelamos al sentido común de la gente, que entiendan que no es el momento para relajarse, para comenzar a salir; no se debe pretender que la Policía va a ser más flexible porque sea fecha festiva, esto no va a ser así".

Ayer, El Tribuno constató una preocupante fila de vehículos en el retén de la rotonda de Limache. El funcionario explicó que "ese es uno de los anillos con mayor movimiento, al punto que hemos habilitado un carril exclusivo para colectivos, taxis y remises para, que circulen por la autopista, por arriba de la rotonda, de manera de poder hacer los controles que tenemos en ese retén".

Finalmente, Cruz resaltó: "Que la gente haya respetado hasta ahora el aislamiento y que podamos haber mantenido bajo el número de contagios habla muy bien de nosotros como sociedad, hoy tenemos un 90% de la comunidad que está cumpliendo la normativa, pero hay un 10% que podría poner en riesgo al resto y por eso seremos implacables con quienes sean sorprendidos violando el aislamiento porque, deben comprenderlo, están atentando contra la salud pública".