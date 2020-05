Djokovic pensó en retirarse en el 2010

En esa temporada remarcó que no podía con Federer y Nadal.

El número uno del tenis, el serbio Novak Djokovic, reveló que pensó en su retiro de la actividad al promediar la temporada 2010, frustrado por la imposibilidad de ganarle a sus dos grandes rivales: el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

El jugador balcánico, de 32 años, explicó que ingresó en una crisis de confianza ese año cuando perdió con el austríaco Jürgen Melzer en los cuartos de final de Roland Garros, tras llevar ventaja de dos sets.

“Aquella derrota fue realmente difícil para mí emocionalmente. Lloré mucho, fue un mal momento y quise abandonar el tenis porque veía todo negro. Había ganado Australia (primer Grand Slam del año) en 2008, era tres del mundo pero no me sentía feliz. Perdía los partidos importantes contra Federer y Nadal”, declaró el serbio.

Luego de ese bajón anímico, Djokovic experimentó “un punto de inflexión” que le permitió sentirse “más liberado” y quitarse “presión” para “jugar más agresivamente”.

Así fue que al año siguiente ganó tres Grand Slams (Australia, Wimbledon y US Open) y desató una racha que hoy alcanza los 17 torneos “major”, a tres del récord absoluto de Federer y dos menos que Nadal.

Djokovic, por último, mostró ansiedad por volver a competir en el circuito ATP, que se encuentra paralizado por la pandemia de coronavirus.

“Oficialmente es el 13 de julio (la fecha del final de la suspensión), pero muchos consideran que será complicado comenzar. Para nosotros, los tenistas, es importante tener claro el calendario”, explicó.