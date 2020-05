Robó, se arrepintió "a medias" y devolvió parte del botín

Un hecho insólito en el ambiente delictivo de la ciudad de General Güemes tuvo lugar durante la semana anterior.

Un camionero que fue víctima de un robo no quiso realizar una denuncia, pero sin embargo el ladrón decidió devolver la mitad de lo sustraído.

El acto delictivo tuvo lugar el pasado martes cerca del mediodía sobre la avenida Alem, en momentos en que un camionero que transportaba bolsas de cemento desde la localidad de Puesto Viejo en la provincia de Jujuy, con destino a otra localidad jujeña de Aguas Calientes, decidió detenerse en un negocio ubicado sobre dicha avenida, antes de encarar la ruta provincial Nº 10.

Mientras esperaba para ser atendido, un sujeto comenzó a dar vueltas alrededor del camión, con una clara intensión de robo, de acuerdo a lo que quedó registrado en la cámara de seguridad perteneciente a unos de los negocios de la zona. Se observa claramente cierta indecisión en sus movimientos y luego de algunos minutos, abre la puerta del lado del acompañante, sustrae un bolso negro y se da a la fuga.

En horas de la noche de ese mismo día, personal de la Brigada encontró un bolso negro que había sido dejada al ingreso de la comisaría. Dentro del mismo se encontraron con $70.000 y la documentación del camionero. Sobre los motivos de la devolución de lo robado, existen conjeturas. Unas de ellas es que se trate de alguien que no está acostumbrado a robar y por esa razón se observan movimientos erráticos antes de cometer el delito.

Cuando el camionero regresó de realizar la compra, se dio con la novedad de que el bolso no estaba, por lo que dio aviso al personal del 911. Según lo que contó la víctima, quien pidió no ser identificada, el bolso contenía al menos 110.000 pesos y documentos personales.

Al observar que había cámaras de seguridad que apuntaban hacia el lugar donde estaba estacionado su camión, solicitó a sus propietarios poder tener acceso a las imágenes junto con el personal policial. En forma clara se ve todo el movimiento del delincuente, desde el momento que se arrima por primera vez al camión y comienza a dar vueltas. Las cámaras lo dejan ver actuando con cierto nerviosismo porque había visibilizado un objeto que podría contener algo de valor. En un momento dado abre la puerta del lado del acompañante, saca el bolso y al intentar escapar tropieza con el cordón cuneta, se cae y se levantaba rápidamente escapando a toda velocidad. Las imágenes no son claras como para identificar a la persona, pero el personal de la Brigada de Investigaciones, que se hizo cargo del caso por tratarse de una importante suma de dinero, contaba con el hecho de que alguien lo pudiera reconocer por su forma de caminar o por sus prendas de vestir. Incomprensiblemente el camionero no realizó una denuncia sobre el robo, quizás pensando que no podrían encontrar su bolso y continuó con su viaje, de todas formas la Brigada investiga.