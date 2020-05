Algunos puntos grises en la primera jornada de salidas

Caminar, correr y hacer ciclismo son las únicas actividades físicas que están permitidas por el Gobierno provincial desde ayer. No obstante, algunas personas, sobre todo jóvenes, jugaron al básquet en las plazas o incluso utilizaron los juegos que están en distintos puntos de la ciudad para entrenar áreas musculares.

El Gobierno oficializó ayer la resolución del Comité Operativo de Emergencia por la pandemia del coronavirus.

Las personas que quieran aprovechar las salidas recreativas no podrán usar transporte público y se deberá guardar en todo momento el distanciamiento físico entre peatones no menor a dos metros.

“En ningún caso se podrán realizar reuniones o participar de aglomeraciones y se deberá dar

cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria. Para la realización de todas las salidas dispuestas en el presente artículo es obligatorio el uso de tapabocas”, dice la resolución.

Ayer, algunos salteños que salieron a correr expusieron que se dificulta hacer esa práctica con el barbijo. No obstante hay una medida que debe cumplirse.

Las sensaciones

“En la casa ya estábamos muy aburridos y aparte, por el bien de cada persona es necesaria la actividad física. Tampoco hay que excederse, yo creo que una hora es suficiente para caminar o correr y volver a la casa e higienizarse bien”, expresaron dos jóvenes.

Hace dos años que juegan al básquet y por el aislamiento obligatorio tuvieron que dejar de jugar y quedarse en sus casas.

Ese deporte, por cierto, no está permitido.