Las clases volverían en agosto, con un sistema dual y habrían "licencias para padres"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, subrayó hoy que "agosto" es el "escenario" que prevén para la vuelta a clases con un "sistema dual" entre las escuelas y la educación a distancia, a la vez que anticipó que se otorgarían "licencias" para uno de los dos padres con el objetivo de que permanezcan en el hogar con los menores.

"No estamos en un momento de volver a las aulas. Todavía falta por la realidad de la pandemia en la Argentina", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete ratificó que se evalúa implementar un "regreso escalonado" con un "sistema dual" entre educación en las aulas y a distancia, para así evitar la aglomeración de chicos en las escuelas.

"El escenario ideal sería que los alumnos vayan dos o tres veces por semana a la escuela", indicó el titular de la cartera educativa.

Al ser consultado sobre cuándo se daría la vuelta a las aulas, Trotta respondió: "Si la salud lo permite, un escenario que creemos posible es agosto".

En ese sentido, el ministro de Educación reconoció que "uno de los desafíos que se va a tener es cómo se logra resolver que siempre haya un adulto en el hogar para acompañar no sólo en términos de cuidado sino en la pedagógico cuando no le toque ir a la escuela, porque ningún niño aprende solo".

Ante esa situación que se dará en los días en que se establezca educación a distancia, el funcionario nacional señaló que actualmente ya "se está incentivando muchísimo el trabajo desde el hogar", pero aclaró que "en aquellas familias en que ambos adultos tienen que concurrir a trabajar va a haber que garantizar que alguno pueda hacerlo desde el hogar".

Por ello, consideró que licencias para uno de los adultos "debe ser la solución frente a esta alternativa que se está barajando de cara al futuro".