Boca quiere una copia fiel a la Bundesliga para volver a jugar

Entre las ansias y la desesperación por volver a jugar aparecen las medidas de seguridad para no cometer errores.

Así, la vuelta al fútbol comenzó a tomar forma en algunos países europeos y Alemania se puso a la vanguardia, con el retorno confirmado para el próximo fin de semana y un protocolo estricto que consiste en testeos y varias medidas obligatorias para clubes y jugadores, algo que Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, anticipó que propondrá para analizar y ver en qué puede ayudar a la realidad argentina.

“Lo mandamos a traducir y lo vamos a hacer circular para ver si nos sirve de algo”, aseguró el dirigente en diálogo con Superfútbol. Además, habló del “mensaje esperanzador” de Alberto Fernández, quien aseguró que se podría empezar a entrenar si se hicieran test rápidos a futbolistas.

¿En qué consiste el protocolo de la Bundesliga?

- Los partidos serán a puertas cerradas. Se permitirán 300 personas entre jugadores, cuerpos técnicos, personal de ambos clubes y los demás involucrados.

- Cada estadio será dividido en tres zonas y no podrá haber más de 115 personas al mismo tiempo por área. La zona 1 será la cancha, túnel y vestuarios, la 2 la tribuna y áreas de prensa y la 3 los alrededores del estadio.

- Solamente se permitirán 10 periodistas por partido y las conferencias de prensa serán en forma virtual (se preguntará por video o por audios de WhatsApp).

- Los equipos arribarán al estadio en forma separada.

- En los vestuarios, los jugadores deberán mantener una distancia de 1,5 metros. Y solo podrán estar 40 minutos en ese lugar y es obligatorio el uso del barbijo mientras estén ahí.

-La salida por el túnel a la cancha será por separado, como el regreso en el entretiempo y al finalizar.

- Los jugadores no podrán salir con mascotas, no se podrán saludar antes del partido y tampoco estarán permitidas las fotografías grupales antes del juego.

- Una vez por semana los futbolistas se deberán someter al test de COVID-19.

- Si un jugador da positivo no hay obligación de informar a la prensa. Además, no por eso el resto del equipo será puesto en cuarentena.

Con este protocolo autorizado por el Gobierno de la canciller Angela Merkel, la pelota volverá a rodar en Alemania este sábado desde las 10.30 (hora argentina) con seis partidos, para todos los gustos. El escolta Borussia Dortmund y Schalke 04 protagonizarán el clásico del Ruhr, uno de los enfrentamientos con más historia, pero también jugarán Ausburgo-Wolfsburgo, Fortuna Dusseldorf-Paderborn (clave por el descenso), RB Leipzig-Friburgo, Hoffenheim-Hertha Berlín.