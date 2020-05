Educación: La calificación queda en suspenso

"No hay calificación hasta que volvamos a las aulas. En una escuela del norte provincial quedó sin la posibilidad de conectarse la mejor alumna del grado, entonces, no se puede calificar en función al acceso a la tecnología", aseveró Analía Guardo, secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente de la Provincia, en sintonía con la decisión nacional, que mañana será refrendada por el Consejo Federal de Educación (conformado por ministros del área de todo el país), que se reunirá de forma virtual a las 10.

En Salta las clases presenciales se suspendieron el 16 de marzo pasado, es decir ya se van a cumplir dos meses de que los chicos estudian en sus casas a través de plataformas virtuales, grupos de Whatsapp, Facebook, Classroom y otras alternativas que requieren del acceso a internet y tener una computadora o un buen celular. Pero la realidad es que no todos pudieron acceder en la provincia.

"Muchos han avanzado en conocimientos, han trabajado en los saberes priorizados por sus docentes, a lo mejor sus docentes llevan un registro de calificación interno, pero nosotros alentamos una devolución más cualitativa, eso no se traduce en una nota que después va a dar por aprobado o no el trimestre", señaló Guardo.

De esta manera, dejó en claro que no se debe calificar y que cualquier devolución de una tarea o un trabajo práctico que se haya hecho no se reflejará en una nota que vaya ir en la libreta. Todos los años en mayo solía haber cierre de primer trimestre, cosa que en 2020 no sucederá.

Para la funcionaria provincial, lo poco o mucho que cada docente pueda haber avanzado le servirá para saber dónde está parado cuando vuelva a clases, que en el mejor de los casos, según estimó, podría ser entre agosto y septiembre.

Promoción acompañada

Sobre la posibilidad de extender el bloque pedagógico de primero y segundo hasta tercer grado, Analía Guardo dijo que ya se venía de alguna manera “trabajando con ciclos”, que sí, que la idea es mirar la trayectoria del alumno desde los ciclos. “Uno podría dejar en suspenso la nota de aprobación para más adelante. Tener identificado qué lograron y qué no, y lo que no lograron tratar de lograrlo en un plazo más largo, por eso se piensa en ciclos”, precisó.

La titular de Planeamiento Educativo insistió en que Salta seguirá los lineamientos nacionales, que se irán definiendo de acuerdo a la situación de pandemia. Anticipó que se piensa en alguna alternativa que no perjudique a los alumnos, pero tampoco es una posibilidad llegar a la “promoción automática”. Consideró que es un término que “no es positivo para nadie, que da la idea que pasaron sin saber”.

Los funcionarios del área comienzan a hablar de “promoción acompañada” o de “solidaridad intrasistema”, esto es que un docente de cuarto grado, por ejemplo, absorba a alumnos de tercero que no vieron determinados temas y se comprometa a trabajarlos.

La principal preocupación son los últimos años de primaria y secundaria. Se tratará de coordinar con las universidades para comenzar el próximo año más tarde o compensar días.