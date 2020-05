Centurión le abrió la puerta a su muy posible regreso a Racing

El mediocampista Ricardo Centurión supeditó su regreso a Racing a una charla que debe mantener “cara a cara” con las máximas autoridades del club de Avellaneda, dueño de su pase.

El volante, de 27 años, que está a préstamo en Vélez hasta fines de junio, expresó que necesita sentarse a conversar tanto con el presidente, Víctor Blanco y con el director deportivo Diego Milito.

“Yo debería regresar a Racing si no tengo nada concreto”, advirtió el jugador, en declaraciones a radio AM 590.

Centurión entreabrió la puerta para retornar a la institución de Avellaneda, aunque tampoco descartó la posibilidad de continuar en el club de Liniers, que podría solicitar “un nuevo préstamo, o tal vez comprar una parte del pase”, dijo.

Por el momento la interrupción de la actividad futbolística a causa del coronavirus impide certezas en relación a lo que ocurrirá con la carrera del también ex jugador del San Pablo de Brasil.

“Jugaría donde me toque jugar, no tengo problemas. Lo mejor que me puede pasar es que vuelva el fútbol para así entrenarme con mis compañeros”, dijo el mediocampista, sin eludir la tristeza que aún le provoca una desgracia vivida hace poco más de un mes, que le cambió su vida para siempre.

El dolor que marcó su vida

A fines de marzo, la pareja de Ricardo Centurión, Melody Pasini, de 25 años, falleció de un ataque al corazón, mientras manejaba su automóvil. “Tengo que aprender a convivir con este dolor. La vida me golpeó bastante”, dijo el jugador, quien contó que tras lo ocurrido con su pareja- el mundo del fútbol se solidarizó con él. “Me llamaron compañeros, colegas y árbitros”, dijo el jugador.