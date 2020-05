Delfina Álvarez, una atleta “todorreno”

Delfina Álvarez es una de las mejores atletas de la provincia, y en este mes tendría que haber disputado el Sudamericano de atletismo en Montevideo, Uruguay. Pero debido a la pandemia se suspendió la competencia y tuvo que realizar la cuarentena obligatoria.

Para tratar de no perder ritmo de competencia y seguir bien físicamente, Delfina Álvarez decidió realizar el aislamiento en Rosario de Lerma, donde tiene una casa con más espacios.

Se levanta temprano todos los días y arranca con su rutina de ejercicios en el Valle de Lerma.

“Tengo un circuito de tierra cerrado donde hago pedestrismo, rodillo, bici fija, hago fortalecimiento con elementos que tengo, también cuento con una pileta donde me ato una soga al cuerpo para hacer entrenamiento fijo”, comentó Delfina Álvarez en diálogo con El Tribuno.



En los últimos días en la provincia se aprobó la práctica de diez deportes, entre ellos el atletismo, pero por ahora Álvarez espera que le confirmen bien los protocolos a seguir para volver a entrenar en la ciudad.

“En realidad estoy esperando ver bien cómo es el tema de las salidas para recién volverme a la ciudad. Por ahora continúo con los entrenamientos en Rosario de Lerma. De todas maneras, se habla de entrenar con barbijos y de manera individual, que no se pueden usar vestuarios y habrá días para los que tienen DNI pares o impares. Yo tengo que ir a la ciudad, aproximadamente en dos semanas se volvería a entrenar, pero por ahora está todo gris”, comentó Delfina.

La atleta, de 30 años, también contó: “Apenas me enteré que se iba a hacer la cuarentena obligatoria me vine a Rosario de Lerma para tener espacio y así entrenar. En el campo se respira otro aire, aunque en estos días empezó a hacer más frío y por ahí se complica entrenar al aire libre. Antes del parate entrenaba en el Legado Güemes y hacía natación en Gimnasia y Tiro”, sintetizó.

A raíz de las suspensiones de las competencias por la pandemia Delfina Álvarez se perdió un torneo internacional que debía disputar en Uruguay.

“El 1º de mayo tenía que disputar el Sudamericano en Montevideo, que si bien otorgaba puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio mi objetivo era sumar puntos para seguir escalando posiciones en el ranking”.

El deporte siempre estuvo presente en la vida de Delfina Álvarez, ya que también jugó al tenis durante 14 años (desde los 4); fue jugadora de hockey en Tigres RC e integrante de la Selección salteña de hockey femenino; también hizo fútbol femenino en el equipo Jogo Bonito San Francisco FC, con el que salió campeona de la Liga Salteña de Fútbol en 2014; compitió en mountain bike y experimentó el trail running. Hoy, Álvarez también tiene otras actividades en su vida cotidiana. “Soy contadora pública, tengo un emprendimiento deportivo con una socia, una empresa que presta servicios de entrenamientos llamada DV Training”, contó Álvarez, quien sin lugar a dudas es una de las exponentes del atletismo salteño en la actualidad.