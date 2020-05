Las tres razones por las que el dólar sigue sin encontrar precio

El dólar cerró la semana con fuertes subas en todas sus versiones y generó preocupación por lo que pueda pasar en los próximos días.

La cotización de la moneda norteamericana respecto del peso se mantuvo estable por unos meses en nuestro país, pero, desde marzo, todas las versiones del dólar -oficial, solidario, blue, bolsa y contado con liquidación- se dispararon de manera sensible.

Al empezar el año, el dólar oficial cotizaba a 58 pesos, el solidario a 75,40 y el blue a 74. A inicios de marzo, por cada dólar se pagaban 60,75 pesos en el mercado oficial, 78,97 por el solidario y apenas 78,50 por el blue. En abril, el dólar oficial y solidario seguían subiendo lentamente, al cotizar en 63,75 y 82,87 pesos respectivamente; pero el blue ya se dispara fuerte y supera el valor del solidario al alcanzar los 108 pesos.

El viernes, al cerrar el mercado, el dólar oficial cotizaba a 69,75, a 90,67 el solidario y 138 pesos el blue. ¿Cuáles son las razones para semejante disparada? Hay tres: la incertidumbre generalizada por la situación de la pandemia generada por el COVID-19, la falta de resolución de Argentina con los bonistas por la deuda y el exceso de emisión de pesos.

En abril, el presidente Alberto Fernández ya había anticipado ante la primera suba del dólar que no había razones para tal movimiento de la moneda norteamericana y que se debía al accionar de especuladores, previo a la presentación de la oferta argentina para el pago de la deuda. Esta semana, el jefe de Estado insistió con el concepto al afirmar: "Son movimientos especulativos que buscan condicionarnos", en momentos en que los bonistas definen si aceptan o no la propuesta argentina.

La definición del Presidente cuenta con mucho respaldo basado en hechos para considerarse acertada, aunque hay otros motivos también. El economista y jefe de la seccional NOA de la Fundación Mediterránea, Lucas Dapena, explicó: "El dólar está subiendo fuertemente por la incertidumbre que genera la pandemia por COVID-19, por la falta de resolución de la deuda y por una enorme emisión de pesos por parte del Gobierno nacional que impacta en el dólar porque es un mercado financiero".

El economista explicó además que el dólar blue, al ser "en negro" se escapa más que el dólar bolsa y el contado con liquidación, que son "en blanco", y que "los tres tipos de dólares, que marcan el ritmo del mercado, están por arriba de los 120 a 125 pesos".

Dapena señaló que dos de las razones que disparan el dólar se podrían solucionar en el corto a mediano plazo. Por un lado, se presume que el acuerdo con los bonistas está cerca o encaminado; por el otro, la pandemia es un evento que en algún momento dejará de impactar en la economía. Respecto de la emisión, si bien remarcó que todos los países están emitiendo por el impacto del coronavirus en la economía, en países como Estados Unidos y la Eurozona se descuenta que una vez sorteada la situación ese excedente monetario se sacará de circulación. En cambio, la historia argentina marca que eso no suele ocurrir en el país.

Entonces hay desconfianza en los agentes económicos de que esta emisión pegue de lleno en la inflación.

Para Dapena lo ideal sería que "se haga un manejo responsable de la emisión y después se saque este dinero del mercado".

Explicó que eso se hace mediante un mecanismo que se conoce como "secar la plaza" y que se logra mediante operaciones de contracciones monetarias que consisten en herramientas como la emisión de títulos para captar los pesos emitidos y sacarlos nuevamente del mercado.

El dólar sube, la inflación no

Una de las contradicciones que se dan en estos momentos en la economía argentina es que la inflación no está acompañando la suba del dólar.

Esta semana se conoció la inflación de abril, que marcó un aumento del 1,5%, lo que implica una desaceleración respecto del 3,3% de marzo pasado.

Para Lucas Dapena, economista jefe NOA de la Fundación Mediterránea, este fenómeno se debe a que “hay un tremendo parate económico y el grueso de la economía no tomó conciencia de lo que se está emitiendo”.

El economista indicó que, a futuro, “podría pasar que haya algo de tranquilidad si se arregla la situación con los bonistas y eso puede a su vez tranquilizar el dólar”.

No obstante, consideró que “el oficial no baja seguro”, y que “los otros (blue, bolsa, etc.) pueden llegar a tener una contracción”.

“Un eventual arreglo con los bonistas influirá mucho en traer estabilidad financiera”, detalló Dapena.

Finalmente, advirtió que “el dólar sigue sin precio porque en muchos sectores hay temor de que suba e, irónicamente, eso hace que suba, porque compran” para cubrirse.