“La presión del delantal blanco no es un mito y tampoco es benigna”

Hoy se conmemora el Día de la Hipertensión Arterial con el objetivo de promover la concientización sobre la importancia de prevenir, diagnosticar a tiempo y controlar esta enfermedad que se produce por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. Es una patología que puede presentarse sin síntomas y, si no se trata a tiempo, puede devenir en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiencia renal y daño ocular, entre otras complicaciones. Aunque todavía no se conocen las causas específicas que provocan la hipertensión arterial más frecuente, llamada esencial, primaria o idiopática, existe una serie de factores que está presente en la mayoría de las personas que la sufren. Sobre esta problemática que afecta a 4 de cada 10 argentinos, El Tribuno mantuvo una charla con el doctor Augusto Lavalle Cobo, cardiólogo, director del Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología.

¿Cómo incide la hipertensión en la enfermedad cardiovascular?

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y la hipertensión es el factor de riesgo más importante para la enfermedad cardiovascular. La hipertensión también genera complicaciones cerebrovasculares y en gente añosa, provoca lo conocido como demencia vascular, que es un trastorno cognitivo, producto de muchos años de hipertensión.

¿Qué síntomas alertan sobre la hipertensión?

No da síntomas la hipertensión arterial y ese es el mayor de los problemas. Sin embargo, cuando los valores son muy altos se manifiesta con problemas cardiovasculares: falta de aire, dolor de pecho, arritmias, e incluso puede dar síntomas neurológicos, pero en la mayoría no da síntomas por eso es que en Argentina 4 de cada 10 hipertensos no saben que tienen el problema. O sea, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, entre un 35 y 45% de argentinos padece hipertensión y el 40% no lo sabe. Lo bueno es que es muy simple de medir. No se necesitan estudios complejos, se necesita tomarse la tensión arterial en una farmacia, en un consultorio, en una salita o pedir a un pariente hipertenso que tenga el tensiómetro y medirse. Hacia eso van orientadas las campañas mundiales: a que la gente se tome la presión. Otro dato alarmante es que solo entre el 20 y 25% de los hipertensos están bien controlados.

¿Se da igual la hipertensión en varones que en mujeres?

En la cuarta encuesta se ve un poco más predominante el problema en hombres que en mujeres, pero la diferencia es muy pequeña. Y los hombres presentan peor control que las mujeres también.

¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular en Argentina según nuestros usos y costumbres?

En nuestro país predomina la hipertensión arterial y el sobrepeso u obesidad. Más de la mitad de la población tiene sobrepeso. Un escalón más abajo están el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo y la dislipemia que son alteraciones en el colesterol.

En Salta los trastornos de tiroides son muy frecuentes, ¿esto predispone a la hipertensión?

Los trastornos de tiroides, hipo e hipertiroidismo son causa del hipertensión secundaria, y pueden hacer que el control de la tensión arterial sea más difícil también.

¿Qué es hipertensión secundaria?

Es la hipertensión que responde a una causa como puede ser la enfermedad tiroidea, el alcoholismo, la enfermedad renal, entre varias otras, y que tratando esa causa se puede tratar e incluso revertir el problema de hipertensión; un 10% de los hipertensos está en este grupo. La hipertensión se define por un valor superior a 140/90 y la primaria no tiene una causa clara, distinto a la secundaria que se sabe qué la provoca. La primaria no tiene causa para un tratamiento específico, entonces hay que cuidar que los valores estén siempre por debajo de 140/90.

¿Qué estudios se deben hacer para saber si se es hipertenso?

Para eso solo tiene que tomarse la presión. Y para ver las complicaciones que genera la presión arterial en los órganos, se necesita un electrocardiograma, un análisis para ver la función renal, un fondo de ojos. Depende de la edad del paciente y de los años que lleva con el problema.

¿Y el holter para qué se indica?

Son otras formas diagnósticas. Se usa cuando uno tiene el diagnóstico de hipertensión para ver cómo se comporta la presión durante 24 horas; o cuando se sospecha hipertensión oculta o en caso de hipertensión del guardapolvo blanco, que son los pacientes a quienes les sube la presión en la consulta médica y dicen que se toman en sus casas y siempre la tienen normal.

O sea que la presión de guardapolvo blanco no es un mito...

Claro que no, y tampoco es tan benigna como se pensaba antes. Hay médicos que dicen que no existe. Lo que hoy sí sabemos es que estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular mayor que los pacientes que ni siquiera tienen hipertensión de guardapolvo blanco. Por eso, hay que sacarle el tono de benignidad e insistir en que estos pacientes mejoren su estilo de vida.

¿Nada de sal para los hipertensos? Porque en Salta hay carencia de yodo y se lo consume a través de la sal, por ejemplo...

Sí, la yodación es por ley nacional y es una gran política. Sal cero no es bueno para nadie. El tema es evitar el abuso de la sal. La sal tiene sodio que es útil y necesario, pero en Argentina se consumen 12 gramos de sal por día, que es muchísimo. La OMS recomienda 2 gramos por día por persona de sodio que son 5 gramos de sal y el hipertenso debe usar menos sal que la recomendada para la media de la población. Porque sal y sodio no es lo mismo. Hay bebidas y comidas dulces que tienen sodio, sobre todo los procesados, panificados y las gaseosas. Así que prestar atención es clave.