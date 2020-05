Una joven salteña que estudia en Córdoba y logró volver a la provincia luego de dos meses de espera, contó cómo es la cuarentena en un hotel donde deben pasar 14 días aislados los que regresan de ciudades con circulación de COVID-19. Aseguró que vivió momentos angustiantes cuando llegó porque no sabía que tendría que ir a un alojamiento dispuesto por las autoridades, sin embargo señaló que le parece una medida adecuada de prevención y agradeció al personal de salud. "Muchos piensan que somos enemigos y no es así", expresó.

María -nombre ficticio, para proteger su identidad- es universitaria y cuando empezó la pandemia estaba en la ciudad de Córdoba, donde estudia.

La joven contó a El Tribuno que es considerada paciente de riesgo. Desde el momento en que se decretó el aislamiento social obligatorio en el país a causa del coronavirus decidió extremar las medidas de prevención personal.

"La verdad que en estos tiempos se vive mucha incertidumbre, todos estamos paranoicos. Salís y no sabes qué va a pasar. En Córdoba había mucha gente que no tenía conciencia de lo que estaba pasando y salía sin barbijo, por ejemplo. En mi caso, en 40 días salí dos veces para comprar víveres, ya que nos turnábamos con mis compañeros de casa", afirmó María.

Regreso a Salta

"Estoy muy agradecida a la Provincia porque se hace cargo de todos nuestros gastos y además por la predisposición que tiene la gente, ya que están pendiente de lo que nosotros necesitamos. Somos repatriados y nos dieron una cama, un baño privado, un televisor y todas las comidas necesarias", expresó la joven.

El primer día, cuando llegaron a la provincia, los revisaron en el acceso a Salta capital. Era el momento en que la Provincia cambió de protocolo y dispuso que los que venían de otras provincias debían aislarse en un hotel durante 14 días y no podían ir directamente a sus casas.

María dijo que hubo momentos de incertidumbre. "Cuando llegamos a Aunor nos dijeron que sí o sí teníamos que ir a un hotel. Yo tenía una casa para hacer la cuarentena, para no estar en contacto con nadie. Acá sabemos que somos considerados una amenaza para los que están en Salta porque ignoramos si tenemos el virus. Creo que ponernos acá es una manera de cuidados a nosotros y a las personas que están afuera", contó.

Relató, además, que el primer día que llegaron no la pasaron bien porque no les explicaban cuál era su situación. Cuando llegaron al expeaje de Aunor, les hicieron un control médico y estuvieron varias horas hasta que fueron trasladados al hotel.

"Después, a medida que pasaba el tiempo, todo se fue normalizando. Estamos agradecidos a la Provincia por habernos aceptado, al personal de salud que nos trató bien, con sus precauciones, y a la Policía, que nos decía que mantengamos la distancia. Estamos en una situación difícil y tenemos empatía con las personas que tienen miedo de contagiarse", agregó la joven.

En el hotel

"Solamente podemos abrir la puerta de nuestra pieza cuando viene el personal de salud a hacernos controles o cuando nos dan de comer. En un momento hubo disturbios porque hay muchos chicos que son jóvenes y tienen esa rebeldía de querer salir y hacer cosas, pero son 14 días, creo que se puede aguantar", afirmó.

María ingresó al hotel el jueves 14 y, si todo sale bien, estará de regreso en su casa el 28 de mayo. En todo momento se mostró a favor de realizar la cuarentena en el establecimiento hotelero aunque aclaró que hay muchos compañeros que no piensan igual que ella.

"Hay muchas personas que creen que somos enemigos y no es así. Los chicos que están en el hotel dicen que no están infectados pero uno no sabe. Yo sé que hice la cuarentena desde el día uno, pero no sé si me contagié viniendo a Salta. Nadie sabe, por eso es cuestión de cuidarnos", expresó.

Anímicamente está fuerte, aunque a veces tiene miedo y extraña a su familia, con la que tiene un contacto estrecho a través del celular.

"Cuando vienen a dejarme comida los saludo, lo único que puede hacer es levantarles la mano. Mi familia se preocupa mucho. Me dicen que estemos tranquilos, que estamos cerca, que es esperar unos cuantos días más", finalizó.

Otras provincias que utilizan hoteles

Con la flexibilización del aislamiento obligatorio para abrir actividades económicas y de esparcimiento, los gobiernos decidieron reforzar los controles en las fronteras para evitar que se disparen los casos de COVID-19.

Hay otras provincias que decidieron adoptar el mismo protocolo que Salta para los repatriados. El caso más cercano es el de Jujuy, donde los que llegan desde otras provincias son trasladados a distintos hoteles de San Salvador y de otras localidades.

En Tucumán la situación es similar. Desde el 5 de mayo, los repatriados ya no pueden llegar directamente a sus casas. Deben aislarse en un hotel, refugio u hospital y quedar bajo la vigilancia y coordinación del Sistema Provincial de Salud.

Mendoza también optó por esa medida. Los mendocinos que regresan a esa provincia provenientes de otras ciudades del país o del exterior son alojados en 17 hoteles que pusieron a disposición.

El Gobierno de San Luis también informó que se hará cargo del pago del alojamiento completo para el cumplimiento de la cuarentena obligatoria de los varados que obtengan la autorización para regresar a la provincia.