Ethel Herrera, la tiktoker que se postula para ser María Elena en “Casados con hijos”

Desde que Erica Rivas confirmó que no estará en la obra teatral de Casados con Hijos que se estrenará en enero del 2021, los fanáticos de la sitcom empezaron a preguntarse qué pasaría con el lugar de María Elena Fuseneco. La semana pasada, Florencia Peña confirmó la incorporación de un nuevo personaje femenino en la ficción, pero no brindó mayores detalles.

Paralelamente, en las redes surgió una usuaria de TikTok a quienes sus seguidores ya catalogaron como “la nueva María Elena”, por su actitud frente a cámara y su parecido físico con el personaje de la serie.

Se trata de Ethel Herrera, una mendocina de 36 años que -hasta ahora- nunca se había dedicado a la actuación. “No soy actriz y por el momento lo considero un hobby y un momento para distenderme, relajarme y divertirme. Destaco el disfrute mio y de los seguidores”, dijo quien por estos días es revelación en las redes sociales.

Todo comenzó como un juego... “Nunca hice teatro, no actué, hace un mes que publiqué el primer video”, dijo y explicó cómo surgió la idea, luego de confesar que toda su vida le dijeron “María Elena”: “Esto de TikTok fue medio accidental, porque mi hija lo tenía en su tablet y quería mandarle videos a su papá, entonces lo descargué en el celular, vi que había cosas de Casados y me acorde que mi mamá tenía una peluca que se compró para una fiesta de disfraces, elegí un sonido fácil y me encantó verme, se había producido una transformación de mi persona”.

Apenas subió el primer clip, llegaron los comentarios positivos: “La gente me dice que saqué una sonrisa, eso me hizo seguir. Considero que en estos momentos de pandemia, sonreír y divertirse es valorable”.

Lo que más la atrajo es que siente que en cierto punto, Casados con Hijos representa a las familias argentinas y sobre la esposa de Dardo Fuseneco, dijo: “Es un personaje exquisito en todas sus formas, esa fusión, ese conjunto de cosas que muchas tenemos, su ira, su enojo, su amor a su marido, su intensidad como mujer, me encanta y creo que tengo mucho de ella”.