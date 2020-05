Juana Viale grabó el programa de Mirtha Legrand de esta noche

Minutos después del mediodía, los restos de Goldy Legrand eran enterrados en un cementerio privado de Pilar con solo cuatro testigos: su yerno, uno de sus nietos y dos empleados de la cochería. Rato más tarde -a las 12:45, para ser precisos- en los estudios de Kuarzo comenzaba la grabación de La noche de Mirtha Legrand, con Juana Viale en la conducción.

Este programa se verá este sábado a partir de las 21, por la pantalla de El Trece. Pero su grabación no fue igual a otras, claro: la actriz la realizó con las emociones a flor de piel, a horas de la muerte Silvia Legrand, la hermana gemela de Mirtha, su tía abuela.

Juana grabó el programa a hizo a pedido de su abuela. Llegó a los estudios cerca de las 10 de la mañana y se preparó como lo hace habitualmente. Se la veía emocionada, pero serena. Rodeada de su colaboradores, ultimó los detalles de la misión que tendrá como invitados al ministro de Educación, Nicolás Trotta, al periodista Luis Novaresio, al abogado Fernando Burlando y al empresario Claudio Cerini.

Cuando Juana dejó su camarín y se dirigió al estudio, encontró que la estaban esperando Adrián Suar y Pablo Codevilla. Los dos hombres fuertes del canal fueron especialmente para darle su pésame en persona, y agradecerle por estar ahí, trabajando a pesar de la terrible perdida.

Luego de mencionar a Mirtha, Juana se quebró, y pidió que se pusiera al aire un tape con imágenes de las películas que las hermanas hicieron en la época de oro del cine argentino

La actriz se sorprendió ane su presencia, y los saludó con afecto. Retribuyó el agradecimiento, pero por el gesto de que se hayan acercado. Para distender, Juanita le hizo una chicana al Chueco: “Suerte que viniste... Cuando te invité el año pasado al primer programa que reemplacé a la abuela, no quisiste estar”. El pícaro reproche aflojó la tensión que reinaba en el estudio, distendió a todos. Suar y Codevilla se fueron antes que arrancara la grabación del programa.

Nacho Viale, productor general del ciclo, no se despegó de su hermana en ningún momento y la acompañó en el piso. Cuando las cámaras empezaron a grabar, se dirigió al control para seguir desde allí el desarrollo del programa. Conteniendo a su hermana y atento a todos los detalles, como lo hace siempre, pero esta vez el amor de hermano y el productor se conjugaron más que nunca.

La conductora arrancó el programa diciendo: “Estoy reemplazando a mi abuela por la cuarentena, como ustedes saben. Y mientras esto suceda, voy a seguir estando adelante. Y hoy, me toca estar al frente en un día muy triste...”.

Luego, adelantó que iba a dedicarle unas palabras de amor a Goldy, y dijo que estaba ahí porque su abuela le enseñó a trabajar siempre. Ademas, comentó que Mirtha llora a su hermana. En ese momento su voz se quebró y pidió que se pusiera al aire un tape con imágenes de películas que las hermanas hicieron en la época de oro del cine argentino.

A las 13 en punto se sentó en la mesa para arrancó formalmente el programa que se verá esta noche, tratando de llevar con normalidad los temas que se abordaban, pero con un dejo de tristeza en su semblante, muy entendible en un día tan doloroso para la familia Legrand - Tinayre, y para el espectáculo argentino en general.