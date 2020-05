Bolicheros quieren reconvertirse y poner a funcionar confiterías 

Dueños de boliches bailables y de confiterías con baile de la Balcarce organizaron una reunión y algunos expresaron sus deseos de reconvertirse y abrir como confiterías. “Hubo una reunión entre comerciantes de locales bailables y en realidad los encuentros que mantenemos son para tratar distintos temas pero no para abrir los boliches ahora”, manifestó Mario Delaloye, propietario de Planet, Elephant y Bullet.

Y agregó: “Queremos que quede claro que eso es impensado. Sabemos que la situación no da para eso. No pretendemos abrir boliches si todavía no volvieron ni las clases”.

Durante la reunión, los comerciantes contaron como afrontan la crisis. “Hay distintas situaciones en el rubro, tanto gente que está sosteniendo todo y esperando pese a que no hay una fecha de apertura pero más que nada hay muchos comerciantes que no pueden aguantar la situación de no trabajar y generar ingresos porque no tienen otros”, explicó Delaloye.

Los comerciantes armaron una comisión representativa del sector y esperan poder reunirse con autoridades “Vamos a generar una reunión con el gobierno municipal y provincial porque hay gente que quiere transformar su negocio en confitería y poder abrir con mesas, sillas, todo lo que eso implica. No son todos, sino unos cuantos”, aseguró.

Reclamo por la factura de luz

Los propietarios de boliches del interior de la provincia también participaron de la reunión mediante la plataforma Zoom.

Otra de las problemáticas que abordaron los participantes fue la facturación de la luz. “Sigue viniendo el mismo importe que cuando los locales estaban abiertos por este motivo la comisión irá a Edesa a reclamar los importes. Otros tema que se trataron fueron la parte laboral y el pago de alquileres porque algunos están a punto de perder el local”, finalizó Delaloye.