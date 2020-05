El documental sobre Michael Jordan, todo un récord en audiencia

No caben dudas que el documental The Last Dance (El último baile), sobre la vida de Michael Jordan y el equipo de Chicago Bulls, que se transformó en uno de los más grandes en la historia de la NBA, se convirtió en un éxito masivo de audiencia, y los números lo demuestran.

En Estados Unidos la cadena ESPN dio a conocer que, según datos de la compañía Nielsen, los dos últimos capítulos de la serie, emitidos el domingo pasado, tuvieron un promedio de 5,9 millones de espectadores, tomando en cuenta que se exhibió por las señales de ESPN y ESPN 2.

En ese sentido, en cuanto al total de los 10 episodios, el canal deportivo indicó que la audiencia en vivo para cada episodio osciló entre 4,9 y 6,3 millones de personas; mientras que la audiencia a través de otros sistemas y las repeticiones aumentaron casi en 15 millones de espectadores; de esta forma, el promedio total de gente que lo vio cada semana es de 5,6 millones de personas, convirtiéndose en el documental más visto en la historia de la señal.

Mientras que fuera de Estados Unidos, a través de la plataforma Netflix, la empresa dio a conocer que 23,8 millones de personas vieron los episodios del trabajo audiovisual realizado por Jason Hehir, llegando en el mes de abril a ser la serie más solicitada en el mundo.

Si se suman las cuentas sacadas tanto por ESPN como por Netflix, en total fueron más de 52 millones de espectadores quienes por diversas vías legales observaron durante las últimas cinco semanas el show, ubicándose entre los documentales más vistos del 2020.

Cabe destacar que ESPN decidió emitir el documental meses antes de lo esperado, aprovechando la pandemia de COVID-19, un virus que ha llevado a gran parte de la población mundial a estar confinada en casa.

Además, “The Last Dance” fue trending topic en Estados Unidos y otros puntos del mundo, en donde 25 de 30 tuits eran relacionados con el documental. Se mantuvo, además, en el primer lugar de Google. Se combinó, igualmente, para nueve millones de interacciones en Facebook, Instagram y Twitter.

El nivel de impacto que tuvo el documental también significó un importante efecto en las finanzas de quien usaba la camiseta con el número 23 en su espalda en los Bulls. Según la revista Forbes, el mejor jugador de todos los tiempos ganará 4 millones de dólares, que no irán a parar a sus arcas, sino que serán donados en su totalidad a causas benéficas.