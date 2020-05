Salta tendrá presencia dirigencial en la FeVA

El último sábado por la mañana y con la modalidad de videoconferencia se realizó la asamblea general ordinaria de la Federación del Vóleibol Argentino para la elección de las nuevas autoridades para el período 2020-2024.

La lista contó con el aval de 23 federaciones nacionales. De esta manera, Juan Galeote (presidente de la Federación Sanjuanina y tesorero de la Federación de Vóleibol Argentino) será el presidente durante cuatro años en la continuidad de una gestión que lleva ocho años sentando bases en el vóley nacional pero además en su actual comisión directiva estará el salteño Leandro Etchezar (presidente de la Asociación Salteña de Vóley) que cumplirá la función de protesorero.

“Hace tiempo que me habían ofrecido el puesto y me parecía que ahora era bueno para Salta, de todas formas este año será muy tranquilo debido al parate por la pandemia y recién el año que viene trabajaremos con mayor responsabilidad”, sostuvo Leandro Etchezar, quien además agregó: “Estoy en el vóley desde el 2014 y Salta está haciendo bien las cosas en este deporte, el Gobierno nos está apoyando en este camino y todo eso se nota a nivel nacional, yo creo que más que un logro personal fue un reconocimiento al vóley salteño”.

La llegada de Etchezar a la dirigencia nacional se dio por el pedido de varios dirigentes de “peso” dentro del vóleibol argentino.

“Uno de los que me habló fue el presidente saliente, Juan Antonio Gutiérrez, el mismo Juan Galeote (actual titular) y Juan Antonio Sardo (actual vicepresidente primero), quien fue el que me terminó de convencer”, sintetizó el dirigente salteño.

Etchezar, quien inició su camino en el vóley salteño siendo dirigente de Central Norte Vóley (es vicepresidente del cuervo), también opinó de la actualidad de los clubes salteños afectados por el parate.

“Está muy complicada la situación y cada vez es peor, los clubes viven de la disciplina y de los socios y el parate los perjudica notablemente”, remarcó el presidente de la Asociación Salteña de Vóley, quien ya presentó el protocolo antes las autoridades provinciales: “Ya presentamos el protocolo para el vóley de piso y el beach vóley, al menos para volver a entrenar. En principio el deporte en conjunto viene más lento pero tenemos confianza en que vamos a volver”.

Por último, con respecto a la vuelta de la competencia, el dirigente adelantó: “Sería en el segundo semestre con un torneo corto o Grand Prix, pero sí queremos darle competencia a los chicos, a nivel nacional está muy complicada. Por suerte en nuestra región no hay tantos casos y se podría realizar algún torneo regional”.