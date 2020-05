“México me abrió las puertas para grabar un disco con temas propios”

Salta escribió, a través de los años, páginas doradas dentro del cancionero popular nacional. Nuestro folclore siempre fue abanderado de éste género musical que hace centro en las tradiciones y raíces de cada región. Los folcloristas salteños siempre fueron “pretendidos” fuera de casa, aceptados con total aprobación más allá de las fronteras.

Esta riqueza musical se fue expandiendo con las décadas y los jóvenes también le tomaron el gusto a otros géneros. Lógicamente que, los “genes” se heredan, y esto se puede apreciar en las nuevas camadas, que desparraman talento en cada escenario que requiere de su presencia.

Esta historia se relaciona a la joven Candela Vanina Yanello, quien incursiona en el mundo del rock, y se viene abriendo camino a pasos agigantados.

Esta ascendente cantante ya es una realidad, desde hace algún tiempo la diversión o el hobby se transformó en una firme propuesta, y ahora abrió sus alas para echar a volar.

La cuarentena por la pandemia de coronavirus la sorprendió en el Distrito Federal de México, pero tuvo la gentileza de comunicarse telefónicamente con El Tribuno.

¿Tenemos entendido que tu viaje se produjo por un compromiso laboral?

Si, tuve contacto con la productora Antarrec Productions, y mostraron predisposición para seguir mis pasos, se interesaron por mi carrera artística, y ellos se van a encargar de armar un disco para lanzarlo al mercado. Luego, veremos el cronograma a seguir.

¿La cuarentena te agarró en el Distrito Federal?

A los pocos días de llegar a México se declaró la cuarentena. El viaje lo emprendí con mi profesora Laura Serrano, quien cuenta con numerosos contactos en este país, ya que vivió aquí durante más de dos décadas. También vino con nosotras la reconocida folclorista Paola Arias. En los primeros días de nuestra estadía, nos llevaron a cantar a un prestigioso local llamado Sapo Cancionero. Cada una presentó su propuesta, y al final de la velada, nos entregaron un premio a Paola y a mi, fue una noche maravillosa que quedará grabada para siempre. La verdad, representa una distinción alentadora, claramente motivadora para encarar con mayor optimismo el futuro.

¿Cómo fueron tus inicios en el canto?

Soy una cantante y amante del género rock blues, con siete años de trayectoria. Tuve participaciones televisivas, radiales y en medios gráficos. Visité innumerables escenarios del territorio argentino, como así también de Bolivia. Nací y crecí rodeada de arte en la familia, vengo de padres cantores y bailarines. Soy la penúltima de cuatro hermanos, todos afinados y amantes de la música. Desde muy pequeña me atraía lo romántico y melancólico, igual que a mi hermana. También algunos bailables que escuchaba de mi abuela Dj; además, poquitas canciones de folclore que escuchaba cantar a mis padres.

¿Y cómo siguió la historia?

En la adolescencia, empecé a tomar gusto por el pop internacional, y cuando menos me di cuenta me encontré con la fuerza de mi querido rock. A lo lejos siempre se repetían temas de Los Guns, Aerosmith y Bon Jovi, por mi hermano mayor. A la edad de 19 años tomé la decisión de mostrarme, y me presenté a una audición de cantante para banda de rock. Allí fue entonces cuando desaté todo mi amor por la música, por el canto. Empecé a conocer otros músicos, y a rodearme de gente del under, bares, fui aprendiendo y creciendo como artista. Además, me encontré en la misma sintonía que mi hermano menor, con el que formamos un dúo acústico de covers, desde Pappo hasta Jimi Hendrix, Stevie Ray, entre otros. Un tiempo después, iniciamos nuestra primera banda: La Rockola, con un repertorio de covers bluseros de bandas argentinas. Fue una linda época pero tomamos la decisión de ponerle punto final. Compartí escenarios como invitada de otras bandas de la ciudad de Salta, como Lobo de Bar, Imágenes Retro, etc.

Y llegó un momento especial de tu vida...

Si, a fines del 2014, por pura ocurrencia, inicié una banda con amigos: Rock Madness. La intención era mover el género rockabilly, con covers de Elvis, los Beatles, y a veces algo más fuerte como Aerosmith, Ozzy Osbourne, etc. Con esta banda fue un inicio inesperado y sin saber adonde llegaríamos. Un camino lleno de enseñanzas y desafíos, donde crecí de manera increíble. Alcanzamos un reconocimiento absoluto del público de nuestra provincia, y también del Noa.

Pero llegó una interesante propuesta...

En este 2020, la banda quedó en stand by, ya que recibí una oferta tentadora para continuar mi carrera en México, por eso decidí viajar junto a mi esposo. Este país me abrió las puertas para grabar un disco con temas propios, y con una reconocida productora. Adhiero mis mayores gratitudes a nuestras familias y amigos, que nos llenaron de fuerzas y luz para triunfar en esta aventura. También a Laura Serrano, la profe de canto, que nos acompañó y nos presentó a su gente, amigos de la música, hermosas personas que nos recibieron con los brazos abiertos. Además, a Paola Arias, que viajamos sin conocernos, y llegamos a entablar una linda amistad y compartir una experiencia preciosa. Gracias totales a toda la gente que nos conoció: a mi cantando y a mi esposo tatuando, y nos apoyan incondicionalmente. En definitiva, vinimos a México a compartir arte y música.

En medio de esta cuarentena, ¿dónde estás viviendo?

Ya hace casi dos meses que estoy en Playa del Carmen, donde me reencontré, después de 3 años, con mi hermano menor Franco.